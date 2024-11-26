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Законодательство РК

Казахстан и Россия будут вместе развивать железнодорожный транспорт и автомобильные дороги

Строительство железной дороги, ЖД, железная дорога, поезда , фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 10:00 Фото: primeminister.kz
Правительство приняло постановление от 22 ноября 2024 года "О подписании Соглашения между правительством РК и правительством РФ об организации взаимодействия в области развития железнодорожного транспорта и инфраструктуры, автомобильных дорог, а также пунктов пропуска на госгранице.

Соглашение предусматривает, что стороны осуществляют сотрудничество и обеспечивают координацию действий по следующим направлениям:

согласование и обеспечение реализации мероприятий по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта и участков автомобильных дорог, расположенных на территории государств сторон, а также автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска, расположенных на территории государств сторон;

  • обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния и достаточной пропускной способности объектов транспортной инфраструктуры и пунктов пропуска на территории государств сторон;
  • обмен опытом и информацией в сфере развития транспорта и транспортной инфраструктуры;
  • иные направления сотрудничества в области развития железнодорожного транспорта и инфраструктуры, автомобильных дорог, а также автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу между Казахстаном и Россией, взаимно согласованные.

Также говорится, что стороны принимают согласованные меры по выполнению утверждаемых в рамках соглашения их компетентными органами планов мероприятий ("дорожных карт") по:

  • развитию железнодорожного транспорта и инфраструктуры железнодорожного транспорта;
  • развитию участков автомобильных дорог, расположенных на территории государств сторон;
  • развитию автомобильных пунктов пропуска через казахстанско-российскую государственную границу;
  • развитию железнодорожных пунктов пропуска через казахстанско-российскую государственную границу.

При утверждении планов мероприятий ("дорожных карт") компетентные органы руководствуются в том числе необходимостью синхронизации автомобильных и железнодорожных грузопотоков с целью привлечения новых объемов грузовой базы в автомобильных и железнодорожных перевозках между государствами сторон, а также автомобильным и железнодорожным транзитом по их территориям.

Постановление вводится в действие со дня его подписания. 

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