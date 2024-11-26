Как получить разрешение на распоряжение имуществом или снятие пенсий недееспособных лиц

Минтруда утвердил Правила оказания госуслуги "Выдача разрешения по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, соцвыплат, поступивших на счет недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица, и на отчуждение имущества недееспособных граждан, сообщает Zakon.kz.

Государственная услуга "Выдача разрешения по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, социальных выплат, поступивших на счет недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица, и на отчуждение имущества граждан, признанных по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными" оказывается местными исполнительными органами по вопросам социальной защиты физическим лицам.

Для получения госуслуги нужно предоставить по месту жительства недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица заявление с приложением документов через:

Государственную корпорацию;

услугодателя;

веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz.

Госуслуга – электронная (частично автоматизированная)/ бумажная, оказывается бесплатно.

Заявитель при обращении для получения разрешения по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, социальных выплат, поступивших на счет недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица предоставляет услугодателю в Государственную корпорацию или через портал следующие документы:

заявление по форме;

документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов услугополучателя (для идентификации);

сведения о наличии опекунства или попечительства над недееспособным или ограниченно дееспособным совершеннолетним лицом (приказ услугодателя об установлении опекунства или попечительства);

правоустанавливающие документы, на имущество, подтверждающие право собственности опекаемого или подопечного (для распоряжения и отчуждения имуществом),

свидетельство о праве на наследство по закону (от нотариуса) (в случае получения наследства по закону) (для распоряжения и отчуждения имуществом);

документ, подтверждающий право собственности опекаемого или подопечного на транспортное средство (для распоряжения и отчуждения имуществом);

уведомление об открытом счете в банках второго уровня или АО "Казпочта" на опекаемого или подопечного;

документы, подтверждающие доходы опекаемого или подопечного (пенсий, пособий, социальные и другие выплаты).

Заявление третьими лицами подается по доверенности.

При обращении для получения разрешения на отчуждение имущества граждан, признанных по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными предоставляются услугодателю, в Государственную корпорацию или через портал следующие документы:

заявление по форме;

документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов услугополучателя (для идентификации);

сведения о наличии опекунства или попечительства над недееспособным или ограниченно дееспособным совершеннолетним лицом (приказ услугодателя об установлении опекунства или попечительства);

правоустанавливающие документы, на имущество, подтверждающие право собственности (для распоряжения и отчуждения имуществом),

свидетельство о праве на наследство по закону (от нотариуса) (в случае получения наследства по закону) (для распоряжения и отчуждения имуществом);

документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство (для распоряжения и отчуждения имуществом);

гарантийные обязательства (от нотариуса) (в случае продажи имущества) (для распоряжения и отчуждения имуществом).

При несоответствии (отсутствии) сведений в информационных системах к заявлению прилагаются соответствующие документы.

При подаче документов через портал "электронного правительства" документы предоставляются в виде электронных копий.

Услугодатель в течение двух рабочих дней после проверки необходимых документов выносит приказ о разрешении по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, социальных выплат, поступивших на счет недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица, и на отчуждение имущества граждан, признанных по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными по утвержденной форме.

Общий срок рассмотрения документов и выдачи результатов оказания государственной услуги составляет пять рабочих дней.

Правила также устанавливают порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя или его должностных лиц в процессе оказания государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 6 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что министр труда и социальной защиты населения утвердил Правила оказания государственной услуги "Установление опеки или попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами".