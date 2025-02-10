Еще две казахстанские школы получили статус международных

Правительство приняло постановление от 7 февраля 2025 года "О присвоении статуса международной школы некоторым организациям образования", сообщает Zakon.kz.

Статус международной школы присвоен следующим организациям образования:

ТОО "Школа 21 века";

ТОО "CA GARDEN SCHOOLS".

Постановление введено в действие с 7 февраля 2025 года.

Мы рассказывали, что в 2024 году две школы получили статус международных в Казахстане.