Еще две казахстанские школы получили статус международных
Фото: primeminister.kz
Правительство приняло постановление от 7 февраля 2025 года "О присвоении статуса международной школы некоторым организациям образования", сообщает Zakon.kz.
Статус международной школы присвоен следующим организациям образования:
- ТОО "Школа 21 века";
- ТОО "CA GARDEN SCHOOLS".
Постановление введено в действие с 7 февраля 2025 года.
Мы рассказывали, что в 2024 году две школы получили статус международных в Казахстане.
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