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Право

Еще две казахстанские школы получили статус международных

Школа, школьный кабинет, класс, пустой класс, занятия, дистанционное обучение , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 09:34 Фото: primeminister.kz
Правительство приняло постановление от 7 февраля 2025 года "О присвоении статуса международной школы некоторым организациям образования", сообщает Zakon.kz.

Статус международной школы присвоен следующим организациям образования:

  • ТОО "Школа 21 века";
  • ТОО "CA GARDEN SCHOOLS".

Постановление введено в действие с 7 февраля 2025 года.

Мы рассказывали, что в 2024 году две школы получили статус международных в Казахстане.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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