В Казахстане увеличат изъятие цисты артемии в научных целях

Минсельхоз подготовил изменения в лимиты изъятия рыбных ресурсов и других водных животных с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется увеличить изъятие цисты артемии в Кызылордаинской области с 40,02 тонны до 136,32 тонны.

Всего в двух регионах – Актюбинской и Кызылординской областях – будет изъято 776,03 тонны цисты артемии.

"В связи с предоставленными биологическими обоснованиями на Аральское (Большое) море (залив Тущибас) в пределах Кызылординской области вносятся соответствующие изменения лимита изъятия рыбных ресурсов и других водных животных с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года", – говорится в пояснительной записке.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 декабря.

Цисты артемии – это яйца артемии с отличной скоростью вылупления. Науплии цист артемии хорошо известны как идеальный живой корм для первых стадий развития личинок креветок.