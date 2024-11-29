Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
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- Как установить опеку или попечительство над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами: утверждены правила оказания госуслуги.
- Оформление разрешения по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, социальных выплат за недееспособного и ограниченно дееспособного: новые правила оказания госуслуги.
- Типовые правила научной этики утвердили в Казахстане.
- Виртуальную реальность внедрят в процесс обучения на Электронной бирже труда.
- В Казахстане утвердили правила ввоза и вывоза драгоценных металлов, ювелирных изделий и необработанных алмазов.
- Энергоэффективность новых и реконструированных зданий проверят согласно правилам.
- Обновлен перечень документов для получения иностранцами разрешения на временное и постоянное проживание в Казахстане.
- Утвержден порядок приема и обучения в Академии управления МВД.
- Операторам спутникового телерадиовещания субсидируют часть затрат на оборудование.
- Акиматы обязали ежемесячно сдавать отчеты об обороте бытовых газовых баллонов.
- Нацбанк повысил базовую ставку с 14,25% до 15,25%.
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