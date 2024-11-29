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Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 17:27 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • 915 офицеров запаса призовут на воинскую службу в 2025 году: постановление правительства.
  • Как установить опеку или попечительство над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами: утверждены правила оказания госуслуги.
  • Оформление разрешения по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, социальных выплат за недееспособного и ограниченно дееспособного: новые правила оказания госуслуги.
  • Типовые правила научной этики утвердили в Казахстане.
  • Виртуальную реальность внедрят в процесс обучения на Электронной бирже труда.
  • В Казахстане утвердили правила ввоза и вывоза драгоценных металлов, ювелирных изделий и необработанных алмазов.
  • Энергоэффективность новых и реконструированных зданий проверят согласно правилам.
  • Обновлен перечень документов для получения иностранцами разрешения на временное и постоянное проживание в Казахстане.
  • Утвержден порядок приема и обучения в Академии управления МВД.
  • Операторам спутникового телерадиовещания субсидируют часть затрат на оборудование.
  • Акиматы обязали ежемесячно сдавать отчеты об обороте бытовых газовых баллонов.
  • Нацбанк повысил базовую ставку с 14,25% до 15,25%.

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