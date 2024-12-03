Как будут определять оператора лотереи: разработаны правила

Министерство туризма и спорта подготовило проект Правил определения оператора лотереи, сообщает Zakon.kz.

Правилами предусматривается, что определять оператора будут на основе конкурса, организатором которого выступает уполномоченный орган.

Конкурс включает в себя следующие этапы:

утверждение состава комиссии;

опубликование объявления о проведении конкурса;

прием конкурсных заявок;

проведение заседания комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными заявками и проверке их на соответствие требованиям настоящих правил;

проведение .

При этом в состав комиссии включаются должностные лица уполномоченного органа, министерств национальной экономики, финансов, юстиции, НПП "Атамекен", члены Общественного совета уполномоченного органа, эксперты сферы лотерейной деятельности.

Решения комиссии принимаются открытым голосованием, при равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель комиссии.

Заседания комиссии фиксируются с помощью средств аудио-видеофиксации и считаются правомочными, если на них присутствуют более половины от общего числа ее членов.

Как проходит конкурс

Рабочий орган размещает объявление о проведении конкурса на интернет-ресурсе уполномоченного органа, которое содержит следующие сведения:

наименование и местонахождение уполномоченного органа;

сроки подачи и место приема конкурсных заявок на участие в конкурсе;

перечень необходимых документов для участия в конкурсе;

дату, время и место проведения конкурса;

контактный номер телефона для уточнения информации о конкурсе;

основания для отказа в приеме конкурсных заявок и участия в конкурсе.

Для участия в конкурсе надо предоставить организатору конкурсную заявку, которая содержит:

заполненное и подписанное руководителем заявление на участие в конкурсе;

нотариально засвидетельствованные учредительные документы заявителя;

справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица через сайт электронного правительства не ранее 10 календарных дней до дня подачи конкурсной заявки;

документ, подтверждающий сведения об отсутствии (наличии) задолженности, выданный не ранее 10 календарных дней до дня подачи конкурсной заявки;

сведения об учредителях (участниках), исполнительном органе и бенефициарных собственниках юридического лица;

концептуальное видение о планируемой деятельности оператора лотереи, в том числе с точки зрения коммерческой составляющей и социальной ответственности (в форме презентации);

бизнес-план проекта по осуществлению деятельности оператора лотереи, включая финансово-экономические расчеты на следующие за датой подачи конкурсной заявки пять лет;

подлинник справки банка второго уровня или филиала банка второго уровня с подписью и печатью, в котором обслуживается заявитель об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств заявителя, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком второго уровня или филиалом банка второго уровня, выданная не ранее десяти календарных дней до дня подачи конкурсной заявки (в случае, если заявитель является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, справка представляется от каждого из таких банков);

документы, подтверждающие соответствие заявителя критериям определения оператора лотереи.

Конкурсная заявка представляется на государственном и (или) русском языках в запечатанном конверте через канцелярию уполномоченного органа.

Далее комиссия:

вскрывает конверты с конкурсными заявками;

проверяет конкурсные заявки на предмет их соответствия требованиям;

проводит процедуру голосования;

в случаях, если в конкурсе приняло участие менее двух участников и (или) не подано ни одной конкурсной заявки или все участники конкурса не соответствуют критериям определения оператора лотереи, выносит рекомендации о признании конкурса не состоявшимся и проведении повторного конкурса.

Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов с заявками размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания.

Комиссия в течение семи рабочих дней после заседания по вскрытию конвертов с конкурсными заявками проводит заседание для оценки участников конкурса и подведения итогов конкурса.

После этого комиссия:

заслушивает представителей участников конкурса, которые демонстрируют презентации о концептуальном видении деятельности оператора лотереи и отвечают на вопросы комиссии (не более семи минут на одного участника конкурса);

оценивает участников конкурса;

подсчитывает баллы и проводит процедуру голосования;

определяет победителя конкурса и принимает решение с рекомендациями об определении оператора лотереи;

предлагает рекомендуемый срок предоставления победителю конкурса права проведения лотереи с учетом параметров представленных заявителем финансово-экономических расчетов.

Победителем конкурса признается участник конкурса, получивший наибольшее количество баллов путем суммирования всех баллов, присужденных членами комиссии, или признанный единственным участником повторного конкурса.

В случае равенства голосов решающим голосом является голос председателя комиссии.

Протокол итогов конкурса подписывается председателем, присутствующими членами и секретарем комиссии, визируется полистно секретарем комиссии и содержит следующие сведения:

дату, время и место проведения заседания комиссии;

количественный состав комиссии, наличие кворума;

информацию об участниках конкурса, либо их представителях, участвовавших в заседании комиссии;

сведения об оценках участников конкурса, с указанием количества набранных баллов;

информацию о победителе конкурса и принятой рекомендации комиссии об определении оператора лотереи.

Разработчики считают, что реализация проекта приказа не потребует финансовых затрат из государственного бюджета, не повлечет отрицательных социально-экономических, правовых и (или) иных последствий, а также не повлияет на обеспечение национальной безопасности.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 декабря 2024 года.