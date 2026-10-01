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Право

В Казахстане разработали правила работы аэротакси и беспилотной авиации

Аэротакси, передовая воздушная мобильность, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 08:48 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министерство транспорта подготовило проект Правил передовой воздушной мобильности, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены участники передовой воздушной мобильности, принципы и общие требования к организации их деятельности.

Установлены требования к эксплуатантам городской воздушной мобильности, эксплуатантам вертипортов и организациям по техническому обслуживанию.

Также документ содержит требования к воздушным судам, допущенным к передовой воздушной мобильности, порядку их допуска к эксплуатации и поддержания летной годности.

Определен порядок организации и выполнения полетов, использования воздушного пространства.

Устанавливаются требования к объектам инфраструктуры, в том числе к вертипортам, площадкам взлета и посадки и зарядной инфраструктуре.

Определены требования к системе управления безопасностью полетов, подготовке и квалификации авиационного персонала.

Документ разработан в целях реализации закона от 24 июня 2026 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте".

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 октября.

Мы сообщали, что в Казахстане узаконили использование аэротакси и беспилотной авиации.

Также мы рассказывали, кто будет управлять аэротакси в Казахстане.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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