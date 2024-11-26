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Токаев поручил развивать новый вид спорта в Казахстане

Токаев поручил развивать новый вид спорта в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 16:10 Фото: akorda.kz
Сегодня, 26 ноября 2024 года, президент Касым-Жомарт Токаев принял министра туризма и спорта. Ербол Мырзабосынов доложил о ходе выполнения поручений президента по комплексному реформированию отечественной спортивной отрасли, сообщает Zakon.kz.

Также глава ведомства представил отчет о работе по развитию детско-юношеского спорта, повышению квалификации судей и специалистов, сокращению количества легионеров, оптимизации деятельности федераций.

По словам Мырзабосынова, начата работа по внедрению вертикальной системы управления в сфере спорта. Членами специально созданной группы при министерстве был проведен всесторонний анализ состояния спортивной отрасли в регионах.

Кроме того, создана рабочая группа для разработки поправок в действующий закон "О физической культуре и спорте".

В дополнении министр проинформировал о мерах по повышению туристского потенциала страны:

  • запущен проект Neo Nomad Visa, предоставляющий новые возможности для иностранных путешественников;
  • по поручению президента разрабатывается комплексный план, предусматривающий развитие Алматинского горного кластера, пляжного туризма в курортных зонах Мангистау и Бурабай;
  • создан Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи, ведется работа по борьбе с лудоманией.

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В заключительной части беседы Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром ряд задач по дальнейшему совершенствованию сферы спорта и туризма:

"В частности, отмечена необходимость повысить уровень работы по подготовке к предстоящим международным спортивным состязаниям, а также уделить внимание развитию набирающего популярность вида спорта – падела".

Падел-теннис, также известный просто как "падел", – спортивная игра, которая очень похожа на теннис. Вместо больших теннисных ракеток игроки используют меньшие и более компактные падел-ракетки. Игра включает в себя удары мяча между игроками, а также удары мяча в стены, которые отскакивают обратно на корт. Падел-теннис может быть сыгран как в одиночку, так и в паре, где две команды из двух игроков соревнуются друг с другом.

Днем ранее, 25 ноября, президент провел встречу с министром внутренних дел Ержаном Саденовым: президент был проинформирован о криминогенной обстановке в стране. В тот же день главе государства доложили о новых подходах к соцподдержке населения. Затем Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова. Он отчитался о деятельности оборонного ведомства за год.

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