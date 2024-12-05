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Законодательство РК

Скидка на газ: кому из казахстанцев она положена

Газовая плита, газовая плитка, газ, газоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 13:23 Фото: freepik
Министерство энергетики Казахстана совместно с АО "QazaqGaz Aimaq" сообщает о запуске в декабре 2024 года пилотного проекта, направленного на поддержку граждан, получающих адресную социальную помощь (АСП) и жилищную помощь (ЖП) в Шымкенте и Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 5 декабря, рассказали в пресс-службе МЭ РК:

"В рамках пилотного проекта жители данных регионов, получающие АСП и ЖП, смогут воспользоваться скидкой на товарный газ через сервис "Социальный кошелек" на главной странице приложения eGov Mobile. Граждане со статусом АСП и ЖП получат SMS-сообщения от номера 1414 о доступности скидок в виде ваучеров на товарный газ. Ваучеры нужно активировать в сервисе "Социальный кошелек".

Для удобства: потребителям достаточно указать в приложении только лицевой счет адреса проживания. При этом нет необходимости потребителям предоставлять документы на жилье (собственное/ арендуемое).

"Размер скидки может достигать до 24% от начисленной суммы за газ. Скидка распространяется на объем газа, потребленного в пределах норм, утвержденных акиматами Шымкента (631 куб. м/мес.) и Западно-Казахстанской области (833 куб м/мес.) (При утверждения норм потребления учитывались такие параметры, как среднемесячная температура наружного воздуха, класс энергоэффективности помещения и другие показатели)".Пресс-служба МЭ РК

Пилотный проект будет реализовываться на протяжении пяти месяцев, а также ориентирован на цифровизацию и масштабирование на другие регионы.

Инициатива реализуется в рамках Послания президента РК "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" от 2 сентября 2024 года, где глава государства отметил важность направленности государственной поддержки на действительно нуждающихся в ней граждан.

В Минэнерго уточнили, что подробную информацию и видео-инструкцию можно получить по телефону горячей линии (короткий номер 5169), через WhatsApp или Telegram по номеру +7 771 546-83-90 или на сайте aimaq.kz.

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О том, что получателям АСП в двух регионах Казахстана дадут ваучеры на товарный газ, стало известно 2 ноября 2024 года.

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