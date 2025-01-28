Научные зарубежные стажировки в 2025 году: когда пройдет конкурс

И. о. министра науки и высшего образования приказом от 23 января 2025 года утвердила сроки приема документов претендентов для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки и проведение конкурса в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Документы для участия в конкурсе подать можно с 3 марта по 31 октября 2025 года.

Конкурс проводится с 1 апреля по 31 декабря 2025 года.

Приказ введен в действие с 27 января 2025 года.

Напомним, что согласно Правилам отбора претендентов и прохождения научных стажировок, претендентом на прохождение научной стажировки является гражданин РК, имеющий:

ученую степень доктора наук, кандидата наук, а также степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, магистра;

стаж непрерывной фактической работы последние 12 месяцев в выбранной области специализации научного исследования в аккредитованных субъектах научной и (или) научно-технической деятельности;

безусловное приглашение (за исключением финансовых условий) зарубежной организации, входящей в список, принимающей претендента на научную стажировку в соответствии с проводимым научным исследованием;

действительный официальный сертификат на знание казахского и иностранного языков;

научные результаты (статьи или обзоры, индексируемые в международных базах данных Web of Science, Scopus или в отечественных или в зарубежных научных изданиях, рекомендованных уполномоченным органом, осуществляющим контрольные функции в сфере науки и высшего образования и (или) международной заявки Патент Корпорейшн Трэти (Patent Cooperation Treaty).

Конкурс состоит из трех туров. В первом туре проводится комплексное тестирование по определению уровня интеллектуальных способностей, личностно-деловых компетенций, психологической готовности к прохождению научной стажировки за рубежом.

Во втором туре определяется уровень научно-исследовательской подготовки претендента в выбранной области специализации по направлению научного исследования, теоретических знаний и уровня осознанности, аргументированности выбора научного исследования, зарубежной организации.

В третьем туре материалы претендентов рассматривает Республиканская комиссия, которая принимает окончательное решение о присуждении либо отказе в присуждении научной стажировки.

Мы рассказывали, что в Казахстане обновили правила отбора претендентов на премию "Болашак".