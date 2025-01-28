#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
516.77
542.87
5.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
516.77
542.87
5.33
Право

Научные зарубежные стажировки в 2025 году: когда пройдет конкурс

Городская юношеская библиотека им. Жамбыла, студенты, школьники, образование, книги, учебники, городская библиотека, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 09:11 Фото: Zakon.kz
И. о. министра науки и высшего образования приказом от 23 января 2025 года утвердила сроки приема документов претендентов для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки и проведение конкурса в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Документы для участия в конкурсе подать можно с 3 марта по 31 октября 2025 года.

Конкурс проводится с 1 апреля по 31 декабря 2025 года.

Приказ введен в действие с 27 января 2025 года.

Напомним, что согласно Правилам отбора претендентов и прохождения научных стажировок, претендентом на прохождение научной стажировки является гражданин РК, имеющий:

  • ученую степень доктора наук, кандидата наук, а также степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, магистра;
  • стаж непрерывной фактической работы последние 12 месяцев в выбранной области специализации научного исследования в аккредитованных субъектах научной и (или) научно-технической деятельности;
  • безусловное приглашение (за исключением финансовых условий) зарубежной организации, входящей в список, принимающей претендента на научную стажировку в соответствии с проводимым научным исследованием;
  • действительный официальный сертификат на знание казахского и иностранного языков;
  • научные результаты (статьи или обзоры, индексируемые в международных базах данных Web of Science, Scopus или в отечественных или в зарубежных научных изданиях, рекомендованных уполномоченным органом, осуществляющим контрольные функции в сфере науки и высшего образования и (или) международной заявки Патент Корпорейшн Трэти (Patent Cooperation Treaty).

Конкурс состоит из трех туров. В первом туре проводится комплексное тестирование по определению уровня интеллектуальных способностей, личностно-деловых компетенций, психологической готовности к прохождению научной стажировки за рубежом.

Во втором туре определяется уровень научно-исследовательской подготовки претендента в выбранной области специализации по направлению научного исследования, теоретических знаний и уровня осознанности, аргументированности выбора научного исследования, зарубежной организации.

В третьем туре материалы претендентов рассматривает Республиканская комиссия, которая принимает окончательное решение о присуждении либо отказе в присуждении научной стажировки.

Мы рассказывали, что в Казахстане обновили правила отбора претендентов на премию "Болашак".

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Поделиться новостью
Читайте также
Пилотный проект по биометрической идентификации личности при выписке ЭСФ продлили до 2026 года
Право
08:45, Сегодня
Пилотный проект по биометрической идентификации личности при выписке ЭСФ продлили до 2026 года
В Казахстане хотят изменить правила проведения аукциона по продаже имущества банкротов
Право
15:18, 27 января 2025
В Казахстане хотят изменить правила проведения аукциона по продаже имущества банкротов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: