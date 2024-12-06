Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Утверждены размеры МРП, минимальной зарплаты и пенсии в 2025 году: Токаев подписал закон "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы".
- 2 триллиона тенге будут изымать из Нацфонда ежегодно в период 2025-2027годы: подписан закон о гарантированном трансферте.
- Правительство утвердило План мероприятий по реализации Концепции по переходу Казахстана к "зеленой экономике" на 2024 – 2030 годы.
- Казахстан возобновит поставки бензина и дизтоплива из России: правительство одобрило проект Протокола о возобновлении действия соответствующего Соглашения.
- В Казахстане утвердили правила ввоза и вывоза золота и серебра.
- Ваучеры на газ выдадут получателям АСП в Шымкенте и Западно-казахстанской области: запущен пилотный проект.
- В Казахстане изменили правила оказания медицинской помощи авиапассажирам: медпункты не смогут отстранять пассажиров от полета.
- С 15 декабря в Казахстане вводится запрет на вывоз лома черных и цветных металлов всеми видами транспорта.
- Конституционный суд признал неконституционной норму о трехлетнем сроке исковой давности по разделу имущества супругов после расторжения брака.
- Страховые компании обяжут страховать принадлежащие казахстанцам авто, зарегистрированные за рубежом: новое НПКС.
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