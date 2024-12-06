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Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 16:46 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Утверждены размеры МРП, минимальной зарплаты и пенсии в 2025 году: Токаев подписал закон "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы".
  • 2 триллиона тенге будут изымать из Нацфонда ежегодно в период 2025-2027годы: подписан закон о гарантированном трансферте.
  • Правительство утвердило План мероприятий по реализации Концепции по переходу Казахстана к "зеленой экономике" на 2024 – 2030 годы.
  • Казахстан возобновит поставки бензина и дизтоплива из России: правительство одобрило проект Протокола о возобновлении действия соответствующего Соглашения.
  • В Казахстане утвердили правила ввоза и вывоза золота и серебра.
  • Ваучеры на газ выдадут получателям АСП в Шымкенте и Западно-казахстанской области: запущен пилотный проект.
  • В Казахстане изменили правила оказания медицинской помощи авиапассажирам: медпункты не смогут отстранять пассажиров от полета.
  • С 15 декабря в Казахстане вводится запрет на вывоз лома черных и цветных металлов всеми видами транспорта.
  • Конституционный суд признал неконституционной норму о трехлетнем сроке исковой давности по разделу имущества супругов после расторжения брака.
  • Страховые компании обяжут страховать принадлежащие казахстанцам авто, зарегистрированные за рубежом: новое НПКС.

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