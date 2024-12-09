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Право

Минюст планируют наделить новой функцией

Министерство юстиции Республики Казахстан, МЮ РК, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 12:07 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министерство юстиции подготовило изменения в постановление правительства от 28 октября 2004 года "Вопросы Министерства юстиции РК", сообщает Zakon.kz.

Поправками предлагается в Положении о Министерстве юстиции Республики Казахстан функции ведомства дополнить следующей:

  • определение порядка учета, хранения и выдачи денежных сумм с контрольного счета наличности территориального органа или текущего счета частного судебного исполнителя.

В пояснительной записке говорится, что согласно пункту 3 статьи 71 закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" порядок учета, хранения и выдачи денежных сумм с контрольного счета наличности территориального органа или текущего счета частного судебного исполнителя определяется законодательством РК.

В связи с этим предлагается министерство юстиции наделить функцией по определению учета, хранения и выдачи денежных сумм с контрольного счета наличности территориального органа или текущего счета частного судебного исполнителя.

В свою очередь, ведомство разработает Правила учета, хранения и выдачи денежных сумм с контрольного счета наличности территориального органа или текущего счета ЧСИ.

Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических, правовых или иных последствий, а также не окажет влияния на обеспечение национальной безопасности, заверили разработчики.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 декабря 2024 года.

Мы сообщали, что с 1 января 2025 года у Министерства юстиции появятся две новые функции.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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