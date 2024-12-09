Минюст планируют наделить новой функцией
Поправками предлагается в Положении о Министерстве юстиции Республики Казахстан функции ведомства дополнить следующей:
- определение порядка учета, хранения и выдачи денежных сумм с контрольного счета наличности территориального органа или текущего счета частного судебного исполнителя.
В пояснительной записке говорится, что согласно пункту 3 статьи 71 закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" порядок учета, хранения и выдачи денежных сумм с контрольного счета наличности территориального органа или текущего счета частного судебного исполнителя определяется законодательством РК.
В связи с этим предлагается министерство юстиции наделить функцией по определению учета, хранения и выдачи денежных сумм с контрольного счета наличности территориального органа или текущего счета частного судебного исполнителя.
В свою очередь, ведомство разработает Правила учета, хранения и выдачи денежных сумм с контрольного счета наличности территориального органа или текущего счета ЧСИ.
Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических, правовых или иных последствий, а также не окажет влияния на обеспечение национальной безопасности, заверили разработчики.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 декабря 2024 года.
Мы сообщали, что с 1 января 2025 года у Министерства юстиции появятся две новые функции.