Какие сведения об игроках будут передавать тотализаторы и букмекерские конторы в органы по финмониторингу
Правила определяют порядок передачи сведений посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу.
В перечень сведений, передаваемых при помощи аппаратно-программных комплексов, включили:
- ИИН физического лица.
- дата и время получения денежных средств букмекерской конторой и (или) тотализатором.
- сумма денежных средств, полученных организатором игорного бизнеса.
- дата и время получения денежных средств физическим лицом от организатора игорного бизнеса.
- сумма денежных средств, полученных физическим лицом от организатора игорного бизнеса.
Также документом определен порядок передачи указанных сведений.
Организатор игорного бизнеса (тотализатор или букмекерская контора) в целях передачи сведений путем интеграции аппаратно-программного комплекса с информационной системой уполномоченного органа по финансовому мониторингу (ИС АФМ) обеспечивает:
- наличие сервера аппаратно-программного комплекса, находящегося по месту нахождения организатора игорного бизнеса в РК;
- интеграцию с ИС АФМ;
- сбор информации о каждом участнике пари, принятых ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним, осуществляется ИС АФМ в онлайн-режиме по сетям телекоммуникаций общего пользования;
- круглосуточную бесперебойную обработку и передачу сведений в автоматическом режиме на ежедневной основе;
- отказоустойчивость работы и создание резервных данных при сбоях в режиме работы аппаратно-программного комплекса или его замены;
- ведение учета с нарастающим итогом данных;
- хранение данных в течение не менее 5 лет, начиная с 1 января года, следующего за годом заключения пари между участниками пари с организаторами игорного бизнеса.
Уполномоченный орган по финансовому мониторингу:
- обеспечивает сохранность и конфиденциальность полученных сведений, за исключением случаев, установленных законодательством РК;
- обеспечивает круглосуточную бесперебойную работу сервисов ИС АФМ;
- в случае невозможности принятия сведений, письменно извещает организаторов игорного бизнеса, в течение 1 рабочего дня, с указанием причины.
Приказ вводится в действие с 23 декабря 2024 года.
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