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Право

Сенат одобрил закон об особом статусе Туркестана

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 10:47 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Сената на пленарном заседании 13 февраля 2025 года одобрили закон об особом статусе города Туркестана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил сенатор Бауыржан Каниев, основные задачи закона – создание эффективной системы управления, сохранения, поддержания целостности памятников истории и культуры и объектов историко-культурного наследия города Туркестана, планирование и управление археологическими и научно-реставрационными работами на территории мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи и его охранных зон, а также сохранение, развитие, возрождение историко-культурного наследия и развитие национального ремесленничества.

"В частности, в целях сохранения уникальности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи и недопущения застройки вокруг него на расстоянии ста метров от границы охранной зоны мавзолея не допускается строительство объектов высотой более семи метров и несовместимых с памятниками истории и культуры по масштабу, цвету и строительным материалам", – сказал Бауыржан Каниев.

В целом предусматривается предоставление местным представительным и исполнительным органам 37 компетенций в соответствии с вышеуказанными задачами.

Маслихат Туркестана наделяется компетенциями по утверждению градостроительного регламента и дизайн-кода, правил формирования архитектурного облика и градостроительного планирования и порядка использования региональной символики.

В свою очередь акимат Туркестана будет возмещать часть затрат мастеров в сфере национального ремесленничества за счет средств местного бюджета. На сегодня в городе осуществляют деятельность порядка 30 ремесленников. На возмещение затрат указанным лицам потребуется, по данным Министерства национальной экономики, порядка 88,5 млн тенге в год.

Акимат Туркестанской области наделяется компетенциями согласовывать схемы и порядок движения транзитного автомобильного транспорта через территорию Туркестана.

Кроме того, сопутствующим законом вносятся поправки, предусматривающие обеспечение равного доступа к инфраструктуре туризма для всех туристов, включая лиц с инвалидностью и маломобильные группы населения. Ежегодно Туркестан посещают свыше 1 млн туристов.

В рамках Земельного кодекса вносятся поправки в части наделения уполномоченных органов города Туркестан компетенцией по заключению договоров временного безвозмездного землепользования на период строительства государственных социальных объектов на земельных участках.

 Ранее закон об особом статусе Туркестана одобрили депутаты Мажилиса. 

Бауыржан Муканов
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