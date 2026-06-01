Обновлены правила выдачи лицензии на право занятия охранной деятельностью

Приказом министра внутренних дел от 25 мая 2026 года внесены изменения в Правила оказания госуслуг в сфере охранной деятельности, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на право занятия охранной деятельностью" изложены в новой редакции.

Госуслуга "Выдача лицензии на право занятия охранной деятельностью" оказывается территориальными органами полиции.

Государственная услуга имеет следующие подвиды государственных услуг:

все виды охранных услуг, в том числе охрана объектов, уязвимых в террористическом отношении;

все виды охранных услуг, за исключением охраны объектов, уязвимых в террористическом отношении.

Для получения государственной услуги юридические лица направляют услугодателю через веб-портал "цифрового правительства" egov.kz или elicense.kz заявление с приложением документов в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (ЭЦП) услугополучателя, с заполненной формой сведений.

К заявлению прилагают следующие документы:

документы, подтверждающие наличие офисного помещения для размещения пункта централизованной охраны в случаях арендного пользования;

документы, подтверждающие наличие пульта централизованного наблюдения:

- штатная расстановка и приказ(ы) о наличии работников пульта централизованного наблюдения;

- техническая документация (инвентарные номера, накладные, фискальные чеки или другие документы), на компьютерную технику и соответствующее программное обеспечение, осуществляющих прием сигналов с приемно-контрольных приборов, установленных на охраняемых объектах, а также собственного сервера для хранения данных с охраняемых объектов, защищенного аппаратно-программными средствами в соответствии с требованиями в области цифровых технологий и обеспечения кибербезопасности;

договор на абонентское обслуживание радиостанций с частотой в случаях арендного пользования;

штатная расстановка и приказ (ы) о создании не менее двух мобильных групп (групп оперативного реагирования) и назначении соответствующих работников на должность;

Услугодатель в день поступления осуществляет регистрацию заявления. В течение двух рабочих дней с момента получения документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.

В случае предоставления неполного пакета документов или представления документов с истекшим сроком действия услугодатель в указанные сроки направляет мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления в "личный кабинет" услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица.

При предоставлении полного пакета документов услугодатель в течение семи рабочих дней изучает документы и проверяет услугополучателя на предмет соответствия квалификационным требованиям, а также путем направления требования на физическое лицо в Управление Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и запросов в органы внутренних дел.

После проведения соответствующей проверки и получения необходимых документов услугодатель в течение одного рабочего дня формирует результат оказания государственной услуги в цифровой системе "Государственная база данных "Е-лицензирование" (ЦС "ГБД "Е-лицензирование"), который после подписания руководителем услугодателя направляется в "личный кабинет" услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица.

При подаче услугополучателем заявления на переоформление лицензии или приложения к лицензии услугодатель в течение двух рабочих дней с момента получения рассматривает представленные документы и проверяет их полноту.

После рассмотрения и проведения соответствующей проверки документов услугодатель в течение одного рабочего дня формирует результат оказания государственной услуги в ЦС "ГБД "Е-лицензирование", который после подписания руководителем услугодателя направляется в "личный кабинет" услугополучателя.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.