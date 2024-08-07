Дети с особыми образовательными потребностями смогут посещать детсады, школы и колледжи

Приказом и.о. министра просвещения от 31 июля 2024 года внесены изменения в Типовые правила деятельности организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования соответствующих типов и видов, сообщает Zakon.kz.

В Типовых правилах деятельности дошкольных организаций расширяются функции детских садов. Так, говорится, чтоо дошкольные организации обеспечивают выполнение государственного образовательного заказа, финансируемого государством объема услуг по воспитанию, обучению, коррекции нарушения развития и социальной адаптации, развитию и медицинскому наблюдению, а также присмотру, уходу и оздоровлению воспитанников, в том числе для реализации инклюзивного образования для воспитанников в возрасте одного года и до приема в 1 класс.

Дошкольные организации оказывают психолого-педагогическое сопровождение воспитанникам, в том числе лицам (детям) с особыми образовательными потребностями в соответствии с Правилами психолого-педагогического сопровождения в организациях дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования.

В Типовых правилах деятельности организаций среднего образования (начального, основного среднего и общего среднего), уточняется, что в организациях образования предусмотрено обучение обучающихся с особыми образовательными потребностями с учетом интересов родителей (законных представителей):

в общем классе (не более трех детей) по типовой учебной программе, в том числе сокращенной или индивидуальной учебной программе;

или в специальных классах по видам нарушений в развитии по специальным учебным планам и программам.

При этом добавлено, что организации образования оказывают психолого-педагогическое сопровождение обучающимся и воспитанникам, в том числе детям с особыми образовательными потребностями в соответствии с Правилами психолого-педагогического сопровождения в организациях дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования.

В Типовых правилах деятельности организаций технического и профессионального образования оговаривается, что в зависимости от содержания образовательных программ с учетом потребностей и возможностей личности, создания условий доступности получения образования в организациях технического и профессионального образования обучение осуществляется в следующих формах: очное, вечернее, заочное отделение (кроме отдельных квалификаций специальностей, получение которых в заочной, вечерней форме не предусматривается).

Указывается, что организации ТиПО оказывают психолого-педагогическое сопровождение обучающимся, в том числе лицам (детям) с особыми образовательными потребностями.

Вместе с тем говорится, что организации образования, реализующие образовательные программы ТиПО, создают условия для безопасного проживания обучающихся в общежитиях, арендуемых хостелах и гостиницах с соблюдением норм санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" и Правил пожарной безопасности.



В Типовых правилах деятельности организаций послесреднего образования предусматривается, что в зависимости от содержания образовательных программ с учетом потребностей и возможностей личности, создания условий доступности получения образования в организациях образования, реализующих образовательные программы ПО, обучение осуществляется в форме очного, вечернего, заочного.

Организации оказывают психолого-педагогическое сопровождение обучающимся, в том числе лицам (детям) с особыми образовательными потребностями в соответствии с Правилами психолого-педагогического сопровождения в организациях дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования.

Также говорится, что организации послесреднего образования создают условия для безопасного проживания обучающихся в общежитиях, арендуемых хостелах и гостиницах с соблюдением норм санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" и Правил пожарной безопасности.



В Типовых правилах деятельности организаций дополнительного образования для детей предусматривается, что одновозрастные и разновозрастные дети, в том числе дети с особыми образовательными потребностями, в организациях дополнительного образования для детей объединяются по интересам в объединения, клуб, студию, ансамбль, группу, театр, спортивные секции, лаборатории, мастерские, центры и иные объединения.

Организацией проводится индивидуальная работа по месту жительства с детьми с особыми образовательными потребностями.

Организация оказывает психолого-педагогическое сопровождение обучающимся, в том числе лицам (детям) с особыми образовательными потребностями в соответствии с Правилами психолого-педагогического сопровождения в организациях дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования.

Приказ вводится в действие с 17 августа 2024 года.

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