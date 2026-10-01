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Право

Министерству цифрового развития добавили ряд функций

Глобализация, глобальный бизнес, глобальная экономика, международный бизнес, международные отношения, международные связи, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 09:48 Фото: pixabay
Правительство постановлением от 28 сентября 2026 года внесло изменения и дополнения в Положение о Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

К функциям ведомства добавили:

  • утверждение квалификационных требований к должностям, связанным с исполнением управленческих функций в государственных юридических лицах, по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы на основе типовых квалификационных требований;
  • утверждение правил трудового распорядка государственных служащих на основе типовых правил трудового распорядка государственных служащих;
  • утверждение правил передачи оператором связи на абонентское устройство сотовой связи информации об абоненте, инициировавшем вызов;
  • утверждение перечня мобильных приложений, имеющих социальное и государственное значение;
  • утверждение правил представления информации государственной радиочастотной службе операторами связи о наличии сооружений и сетей связи в населенных пунктах РК для отображения на цифровой карте телекоммуникаций;
  • утверждение правил журналирования цифровых событий;
  • утверждение правил функционирования единой платформы журналирования цифровых событий;
  • утверждение правил проведения аудита кибербезопасности;
  • разработка и утверждение перечня обязательных к приобретению объемов (наборов) услуг центра обеспечения кибербезопасности и их характеристик;
  • утверждение правил применения методов маскирования и хеширования;
  • утверждение правил копирования (выгрузки) персональных данных из критически важных цифровых объектов на цифровые носители по согласованию с КНБ РК;
  • ведение реестра лиц, осуществляющих сбор и (или) обработку персональных данных;
  • ведение реестра нарушений безопасности персональных данных без согласия субъекта или его законного представителя;
  • осуществление обработки персональных данных в реестре нарушений безопасности персональных данных на основании фактов совершения несанкционированного доступа третьих лиц к ним без получения согласия субъекта и его законного представителя;

Некоторые функции министерства уточнены:

  • определение администратора и регистратуры доменных имен, утверждение правил регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернета;
  • утверждение правил верификации, регистрации и перерегистрации абонентских устройств сотовой связи;
  • утверждение правил использования сетей операторов связи в целях предоставления единой дежурно-диспетчерской службе "112" услуги по определению местоположения звонящего абонента и рассылке коротких текстовых сообщений на телефоны сотовой связи населения при угрозе или возникновении и снятии угрозы чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, введении чрезвычайного положения, а также профилактике террористических и экстремистских преступлений в интересах обороны, безопасности и правопорядка;
  • утверждение правил использования спутниковых сетей связи, в том числе в рамках пилотного проекта, по согласованию с органами национальной безопасности;
  • утверждение правил осуществления мониторинга событий кибербезопасности цифровых объектов "цифрового правительства" по согласованию с КНБ РК;
  • утверждение критериев отнесения цифровых объектов к системам искусственного интеллекта;
  • направление оператору "цифрового правительства" информации о нарушении безопасности персональных данных, влекущем риск нарушения прав и законных интересов субъектов, в целях, предусмотренных законом "О персональных данных и их защите" и иными нормативными правовыми актами РК;
  • разработка и утверждение правил и критериев отнесения цифровых объектов к критически важным, методики категорирования критически важных цифровых объектов;
  • осуществление государственного контроля в сфере цифровизации, за исключением государственного контроля в сфере цифровизации в части обеспечения кибербезопасности критически важных цифровых объектов;
  • направление для исполнения предписаний при выявлении нарушений требований законодательства РК в сферах цифровизации в части обеспечения кибербезопасности, за исключением объектов, относящихся к критически важным цифровым объектам;
  • требование от собственника и (или) оператора, а также третьего лица уточнения, блокирования, уничтожения или удаления недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;

Помимо этого, поправки коснулись статуса и полномочий министра и руководителя аппарата.

Аппарат министерства возглавляет руководитель аппарата, назначаемый на должность и освобождаемый от должности в соответствии с действующим законодательством РК.

Полномочия руководителя аппарата министерства:

  • организация реализации целей, возложенных на государственный орган;
  • организация, координация и контроль за деятельностью структурных подразделений министерства в пределах своей компетенции;
  • организация материально-технического, организационно-правового и финансового обеспечения деятельности министерства, его ведомств и их территориальных подразделений;
  • после согласования с первым руководителем министерства утверждение штатной численности и штатного расписания государственного органа в пределах лимита штатной численности государственного органа, утвержденного соответствующими нормативными правовыми актами;
  • организация работы по реализации плана развития министерства;
  • назначение на должности и освобождение от должностей государственных служащих аппарата министерства, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами РК отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов) или иных лиц, в порядке, установленном законодательством РК;
  • утверждение квалификационных требований к административным государственным должностям корпуса "Б" по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы на основе типовых квалификационных требований к административным государственным должностям;
  • согласование назначения и освобождения от должностей руководителей подведомственных организаций министерства;
  • осуществление общего руководства деятельностью дисциплинарной и конкурсной комиссий министерства;
  • осуществление контроля за соблюдением служебной дисциплины;
  • решение вопросов дисциплинарной ответственности государственных служащих министерства, за исключением работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц или иных лиц;
  • решение вопросов командирования, предоставления отпусков, оказания материальной помощи, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, поощрения, выплаты надбавок государственным служащим министерства, за исключением работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц или иных лиц;
  • осуществление общего руководства в сфере государственных закупок государственного органа;
  • обеспечение подготовки бюджетного запроса министерства, представление бюджетного запроса первому руководителю министерства, а также выполнение иных процедур бюджетного процесса;
  • обеспечение исполнения требований законодательства РК о противодействии коррупции в пределах своей компетенции;
  • контроль за ходом исполнения решений, принятых политическими государственными служащими министерства;
  • осуществление иных полномочий, возложенных на руководителя аппарата.

Для выполнения возложенных на него должностных обязанностей руководитель аппарата министерства вправе принимать правовые акты индивидуального применения.

Постановление введено в действие с 1 октября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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