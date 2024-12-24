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Право

Дорожную карту трансформации колледжей разработали в Казахстане

Студенты, университет, вуз, абитуриенты, выпускники, поступление, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 15:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство просвещения подготовило проект Дорожной карты по трансформации технического и профессионального образования РК на 2025-2027 годы, сообщает Zakon.kz.

Как поясняют разработчики, Дорожная карта разработана с целью создания гибкой и эффективной экосистемы технического и профессионального образования, способной оперативно адаптироваться к приоритетам экономического развития нашей страны.

Реформирование системы ТиПО должно содействовать развитию человеческого капитала, который станет важнейшим ресурсом для устойчивого экономического роста Казахстана.

Для достижения данной цели определены следующие ключевые задачи:

  • формирование модели эффективного лидерства: переход к модели эффективного лидерства с учетом рейтинговых подходов и корпоративного управления.
  • актуализация образовательных программ: обеспечение их соответствия потребностям рынка труда и внедрение кластерного подхода.
  • развитие кадрового потенциала: повышение квалификации педагогов и внедрение программ академической мобильности.
  • цифровизация: автоматизация ключевых процессов ТиПО и создание единой цифровой платформы для повышения эффективности системы.
  • синергия бизнеса и ТиПО: усиление взаимодействия с бизнес-сообществом для подготовки кадров, удовлетворяющих потребности региональных экономик.
  • интернационализация образования: установление партнерства с международными образовательными организациями и внедрение глобальных стандартов.

В рамках Дорожной карты предлагается сформировать в Казахстане четыре лиги ТиПО с использованием методики оценки рейтинговых показателей деятельности организации ТиПО: лидеры, опорные, социальные, целевые колледжи.

Вот как они характеризуются:

  • организации ТиПО-лидеры: транслируют опыт опорным колледжам; лидеры в профессиональном образовании на национальном и международном уровнях; отличаются высокими стандартами управления и обучения, инновационной инфраструктурой.
  • опорные организации ТиПО: способствуют созданию условий для роста уровня подготовки и инфраструктуры социальных и целевых организаций ТиПО; играют стратегическую роль в регионе и служат площадкой для внедрения передовых технологий и образовательных стандартов.
  • социальные организации ТиПО: находятся в процессе модернизации и роста, активно внедряют новые технологии; обновляют образовательные программы; стремятся повысить свой уровень при поддержке опорных организаций ТиПО.
  • целевые организации ТиПО: обеспечивают стандарт качества образования; характеризуются отсутствием прогресса, устаревшей инфраструктурой и слабой конкурентоспособностью; требуют реформ и поддержки для восстановления.

Кроме того, предусмотрен ряд шагов по реформированию казахстанского профессионального и технического образования:

  • внедрение модели финансирования, предусматривающей стимулирующие выплаты на основе ключевых показателей колледжа, диверсификацию источников финансирования, в том числе создание эндаумент фондов;
  • поэтапное внедрение корпоративного управления, обеспечивающего эффективность, прозрачность бизнес-процессов колледжа и усиление ответственности за результаты деятельности;
  • разработка и внедрение KPI руководителей организаций ТиПО-лидеров и опорных организаций ТиПО; обучение и стажировка по международным программам и программам MBA для эффективного управления организациями ТиПО с учетом подготовки кадрового резерва;
  • создание синхронизированной ИС "Digital портфолио" для отслеживания развития и достижений педагога;
  • создание научно-педагогического журнала ТиПО, включенного в перечень изданий, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере образования;
  • переход на новый формат повышения квалификации педагогов с подготовкой тренеров на международном уровне и вовлечение опытных работников производства в подготовке кадров через "боковой вход в профессию";
  • развитие академической мобильности внутри страны и за рубежом;
  • создание проекта менторства и обмен опытом между коллегами с целью вовлечения старшего поколения в жизни колледжа и развитию межпоколенческого сотрудничества;
  • создание единой цифровой платформы ТиПО (SMART ТиПО);
  • автоматизация ключевых процессов в организациях ТиПО, включая учебные процессы, документооборот и другие аспекты операционной деятельности;
  • создание региональных IT-хабов на базе организаций ТиПО и реализация проекта Fab Lab для поддержки инноваций и развития цифровых навыков;
  • обеспечение эффективного взаимодействия школа – колледж – предприятия – ОВПО для создания многоуровневой системы профессионального образования в регионах, способствующей подготовке квалифицированных кадров;
  • развитие дуального обучения, целевого заказа, партнерства и шефства с увеличением роли участия бизнес-структур и инвесторов в корпоративном управлении организациями системы ТиПО;
  • развитие "мини-предприятий" на базе организаций ТиПО;
  • создание национального центра Worldskills Kazakhstan и расширение перечня компетенций;
  • сзаимное сотрудничество организаций ТиПО с зарубежными организациями образования и предприятиями.

По итогам внедрения Дорожной карты ожидаются следующие результаты:

  • создание и функционирование 4 лиг в системе технического и профессионального образования (ТиПО).
  • внедрение модели корпоративного управления в 100 организациях ТиПО.
  • подготовка 100 руководителей новой формации, обладающих современными управленческими навыками.
  • сертификация 10 000 педагогов нового формата, соответствующих требованиям современного образовательного процесса.
  • подготовка 500 специалистов с производства для работы в сфере ТиПО.
  • актуализация нормативных-правовых актов (НПА), регламентирующих образовательные процессы.
  • формирование Национального портфеля, содержащий образовательные программы с международным участием.
  • синхронизация образовательных программ организаций ТиПО с организациями высшего и (или) послевузовского образования (ОВПО).
  • разработка 100 учебных пособий на государственном языке.
  • создание 5 IT-хабов, обеспечивающих доступ к современным технологиям.
  • оснащение и запуск 5 лабораторий Fab Lab, способствующих развитию навыков цифрового производства и инноваций.
  • запуск платформы SMART ТиПО, объединяющей основные элементы образовательной инфраструктуры.
  • создание 20 региональных образовательно-производственных кластеров для интеграции бизнеса и образовательного процесса.
  • открытие 20 технопарков, поддерживающих инновации и развитие цифровых навыков в организациях ТиПО.
  • моздание 100 центров "Business Startup" для поддержки предпринимательских инициатив.
  • строительство Национального центра WorldSkills Kazakhstan как ключевого центра для подготовки специалистов и развития профессиональных компетенций.
  • расширение перечня компетенций WorldSkills Kazakhstan с 30 до 50 направленого на охват более широкого спектра профессий и навыков.

Разработчики утверждают, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительного финансирования из госбюджета.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 декабря 2024 года.

Ранее министерство просвещения сообщало о своих планах поделить казахстанские колледжи на лиги.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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