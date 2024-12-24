Дорожную карту трансформации колледжей разработали в Казахстане

Министерство просвещения подготовило проект Дорожной карты по трансформации технического и профессионального образования РК на 2025-2027 годы, сообщает Zakon.kz.

Как поясняют разработчики, Дорожная карта разработана с целью создания гибкой и эффективной экосистемы технического и профессионального образования, способной оперативно адаптироваться к приоритетам экономического развития нашей страны.

Реформирование системы ТиПО должно содействовать развитию человеческого капитала, который станет важнейшим ресурсом для устойчивого экономического роста Казахстана.

Для достижения данной цели определены следующие ключевые задачи:

формирование модели эффективного лидерства : переход к модели эффективного лидерства с учетом рейтинговых подходов и корпоративного управления.

: переход к модели эффективного лидерства с учетом рейтинговых подходов и корпоративного управления. актуализация образовательных программ: обеспечение их соответствия потребностям рынка труда и внедрение кластерного подхода.

обеспечение их соответствия потребностям рынка труда и внедрение кластерного подхода. развитие кадрового потенциала: повышение квалификации педагогов и внедрение программ академической мобильности.

повышение квалификации педагогов и внедрение программ академической мобильности. цифровизация: автоматизация ключевых процессов ТиПО и создание единой цифровой платформы для повышения эффективности системы.

автоматизация ключевых процессов ТиПО и создание единой цифровой платформы для повышения эффективности системы. синергия бизнеса и ТиПО: усиление взаимодействия с бизнес-сообществом для подготовки кадров, удовлетворяющих потребности региональных экономик.

усиление взаимодействия с бизнес-сообществом для подготовки кадров, удовлетворяющих потребности региональных экономик. интернационализация образования: установление партнерства с международными образовательными организациями и внедрение глобальных стандартов.

В рамках Дорожной карты предлагается сформировать в Казахстане четыре лиги ТиПО с использованием методики оценки рейтинговых показателей деятельности организации ТиПО: лидеры, опорные, социальные, целевые колледжи.

Вот как они характеризуются:

организации ТиПО-лидеры: транслируют опыт опорным колледжам; лидеры в профессиональном образовании на национальном и международном уровнях; отличаются высокими стандартами управления и обучения, инновационной инфраструктурой.

транслируют опыт опорным колледжам; лидеры в профессиональном образовании на национальном и международном уровнях; отличаются высокими стандартами управления и обучения, инновационной инфраструктурой. опорные организации ТиПО: способствуют созданию условий для роста уровня подготовки и инфраструктуры социальных и целевых организаций ТиПО; играют стратегическую роль в регионе и служат площадкой для внедрения передовых технологий и образовательных стандартов.

способствуют созданию условий для роста уровня подготовки и инфраструктуры социальных и целевых организаций ТиПО; играют стратегическую роль в регионе и служат площадкой для внедрения передовых технологий и образовательных стандартов. социальные организации ТиПО: находятся в процессе модернизации и роста, активно внедряют новые технологии; обновляют образовательные программы; стремятся повысить свой уровень при поддержке опорных организаций ТиПО.

находятся в процессе модернизации и роста, активно внедряют новые технологии; обновляют образовательные программы; стремятся повысить свой уровень при поддержке опорных организаций ТиПО. целевые организации ТиПО: обеспечивают стандарт качества образования; характеризуются отсутствием прогресса, устаревшей инфраструктурой и слабой конкурентоспособностью; требуют реформ и поддержки для восстановления.

Кроме того, предусмотрен ряд шагов по реформированию казахстанского профессионального и технического образования:

внедрение модели финансирования, предусматривающей стимулирующие выплаты на основе ключевых показателей колледжа, диверсификацию источников финансирования, в том числе создание эндаумент фондов;

поэтапное внедрение корпоративного управления, обеспечивающего эффективность, прозрачность бизнес-процессов колледжа и усиление ответственности за результаты деятельности;

разработка и внедрение KPI руководителей организаций ТиПО-лидеров и опорных организаций ТиПО; обучение и стажировка по международным программам и программам MBA для эффективного управления организациями ТиПО с учетом подготовки кадрового резерва;

создание синхронизированной ИС "Digital портфолио" для отслеживания развития и достижений педагога;

создание научно-педагогического журнала ТиПО, включенного в перечень изданий, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере образования;

переход на новый формат повышения квалификации педагогов с подготовкой тренеров на международном уровне и вовлечение опытных работников производства в подготовке кадров через "боковой вход в профессию";

развитие академической мобильности внутри страны и за рубежом;

создание проекта менторства и обмен опытом между коллегами с целью вовлечения старшего поколения в жизни колледжа и развитию межпоколенческого сотрудничества;

создание единой цифровой платформы ТиПО (SMART ТиПО);

автоматизация ключевых процессов в организациях ТиПО, включая учебные процессы, документооборот и другие аспекты операционной деятельности;

создание региональных IT-хабов на базе организаций ТиПО и реализация проекта Fab Lab для поддержки инноваций и развития цифровых навыков;

обеспечение эффективного взаимодействия школа – колледж – предприятия – ОВПО для создания многоуровневой системы профессионального образования в регионах, способствующей подготовке квалифицированных кадров;

развитие дуального обучения, целевого заказа, партнерства и шефства с увеличением роли участия бизнес-структур и инвесторов в корпоративном управлении организациями системы ТиПО;

развитие "мини-предприятий" на базе организаций ТиПО;

создание национального центра Worldskills Kazakhstan и расширение перечня компетенций;

сзаимное сотрудничество организаций ТиПО с зарубежными организациями образования и предприятиями.

По итогам внедрения Дорожной карты ожидаются следующие результаты:

создание и функционирование 4 лиг в системе технического и профессионального образования (ТиПО).

внедрение модели корпоративного управления в 100 организациях ТиПО.

подготовка 100 руководителей новой формации, обладающих современными управленческими навыками.

сертификация 10 000 педагогов нового формата, соответствующих требованиям современного образовательного процесса.

подготовка 500 специалистов с производства для работы в сфере ТиПО.

актуализация нормативных-правовых актов (НПА), регламентирующих образовательные процессы.

формирование Национального портфеля, содержащий образовательные программы с международным участием.

синхронизация образовательных программ организаций ТиПО с организациями высшего и (или) послевузовского образования (ОВПО).

разработка 100 учебных пособий на государственном языке.

создание 5 IT-хабов, обеспечивающих доступ к современным технологиям.

оснащение и запуск 5 лабораторий Fab Lab, способствующих развитию навыков цифрового производства и инноваций.

запуск платформы SMART ТиПО, объединяющей основные элементы образовательной инфраструктуры.

создание 20 региональных образовательно-производственных кластеров для интеграции бизнеса и образовательного процесса.

открытие 20 технопарков, поддерживающих инновации и развитие цифровых навыков в организациях ТиПО.

моздание 100 центров "Business Startup" для поддержки предпринимательских инициатив.

строительство Национального центра WorldSkills Kazakhstan как ключевого центра для подготовки специалистов и развития профессиональных компетенций.

расширение перечня компетенций WorldSkills Kazakhstan с 30 до 50 направленого на охват более широкого спектра профессий и навыков.

Разработчики утверждают, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительного финансирования из госбюджета.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 декабря 2024 года.

Ранее министерство просвещения сообщало о своих планах поделить казахстанские колледжи на лиги.