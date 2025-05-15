Запущен пилот по включению программного обеспечения в реестр доверенного оборудования в проактивном формате

Приказом МЦРИАП от 8 мая 2025 года запущен пилотный проект по включению программного обеспечения и продукции электронной промышленности в реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности в проактивном формате, сообщает Zakon.kz.

"Запустить пилотный проект по включению (исключению) программного обеспечения и продукции электронной промышленности в реестр (из реестра) доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности в проактивном формате посредством использования информационно-аналитической системы "Smart Data Ukimet" (SDU)", – говорится в документе.

Также утвержден алгоритм взаимодействия государственных органов и организаций при запуске пилотного проекта.

SDU проверяет у организаций, изменивших наименование, наличие разрешительных документов в ИС "e-license", предоставляемых в рамках услуги, и сегментирует список первых руководителей с ИС "ГБД ЮЛ".

Предусматривается, что SDU в отношении потенциальных услугополучателей проводит проверку в ИС "ГБД ФЛ" и "ЗАГС" на следующие критерии:

потенциальный услугополучатель не признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим;

потенциальный услугополучатель не находится на постоянном месте жительства в другой стране;

потенциальный услугополучатель не является недееспособным (гражданин, который вследствие психического заболевания или слабоумия не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным, в связи, с чем над ним устанавливается опека);

потенциальный услугополучатель не находится в местах лишения свободы.

В случае несоответствия потенциального услугополучателя указанным критериям он подлежит исключению из сформированного списка.

Сформированный список организаций, которым положено предоставление услуги, а также список первых руководителей данных организаций, являющихся потенциальными услугополучателями, SDU передает на ПЭП.

За достоверность предоставляемых данных несет ответственность владелец информационной системы государственного органа.

ПЭП в отношении потенциальных услугополучателей производит проверку на наличие зарегистрированного абонентского номера сотовой связи в Базе мобильных граждан (БМГ).

ПЭП, согласно полученному списку, осуществляет отправку SМS-сообщений. При положительном ответе от услугополучателя в ИС "e-license" происходит формирование обновленного разрешительного документа, далее обновленные сведения получателя услуги записываются в SDU.

При отсутствии ответа от потенциального услугополучателя в течение трех дней производится повторная отправка SМS-уведомления.

Взаимодействие государственных органов и организаций производится на постоянной основе для обеспечения бесперебойной и корректной работоспособности услуги.

АО "Национальные информационные технологии" предписано по окончании периода пилотного проекта и до ввода в промышленную эксплуатацию своей информационной системы обеспечить:

получение протоколов с положительными результатами испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности;

собственного оперативного центра информационной безопасности и обеспечить его функционирование или приобретение услуги оперативного центра информационной безопасности у третьих лиц, а также обеспечить взаимодействие центра с Национальным координационным центром информационной безопасности;

наличие договора совместных работ по информационной безопасности государственных и негосударственных информационных систем;

принятие мер по соответствию единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности.

Приказ вводится в действие с 15 мая 2025 года и действует в течение одного года со дня его подписания.

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