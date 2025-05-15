Запущен пилот по включению программного обеспечения в реестр доверенного оборудования в проактивном формате
"Запустить пилотный проект по включению (исключению) программного обеспечения и продукции электронной промышленности в реестр (из реестра) доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности в проактивном формате посредством использования информационно-аналитической системы "Smart Data Ukimet" (SDU)", – говорится в документе.
Также утвержден алгоритм взаимодействия государственных органов и организаций при запуске пилотного проекта.
SDU проверяет у организаций, изменивших наименование, наличие разрешительных документов в ИС "e-license", предоставляемых в рамках услуги, и сегментирует список первых руководителей с ИС "ГБД ЮЛ".
Предусматривается, что SDU в отношении потенциальных услугополучателей проводит проверку в ИС "ГБД ФЛ" и "ЗАГС" на следующие критерии:
- потенциальный услугополучатель не признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим;
- потенциальный услугополучатель не находится на постоянном месте жительства в другой стране;
- потенциальный услугополучатель не является недееспособным (гражданин, который вследствие психического заболевания или слабоумия не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным, в связи, с чем над ним устанавливается опека);
- потенциальный услугополучатель не находится в местах лишения свободы.
В случае несоответствия потенциального услугополучателя указанным критериям он подлежит исключению из сформированного списка.
Сформированный список организаций, которым положено предоставление услуги, а также список первых руководителей данных организаций, являющихся потенциальными услугополучателями, SDU передает на ПЭП.
За достоверность предоставляемых данных несет ответственность владелец информационной системы государственного органа.
ПЭП в отношении потенциальных услугополучателей производит проверку на наличие зарегистрированного абонентского номера сотовой связи в Базе мобильных граждан (БМГ).
ПЭП, согласно полученному списку, осуществляет отправку SМS-сообщений. При положительном ответе от услугополучателя в ИС "e-license" происходит формирование обновленного разрешительного документа, далее обновленные сведения получателя услуги записываются в SDU.
При отсутствии ответа от потенциального услугополучателя в течение трех дней производится повторная отправка SМS-уведомления.
Взаимодействие государственных органов и организаций производится на постоянной основе для обеспечения бесперебойной и корректной работоспособности услуги.
АО "Национальные информационные технологии" предписано по окончании периода пилотного проекта и до ввода в промышленную эксплуатацию своей информационной системы обеспечить:
- получение протоколов с положительными результатами испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности;
- собственного оперативного центра информационной безопасности и обеспечить его функционирование или приобретение услуги оперативного центра информационной безопасности у третьих лиц, а также обеспечить взаимодействие центра с Национальным координационным центром информационной безопасности;
- наличие договора совместных работ по информационной безопасности государственных и негосударственных информационных систем;
- принятие мер по соответствию единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности.
Приказ вводится в действие с 15 мая 2025 года и действует в течение одного года со дня его подписания.
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