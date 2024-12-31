Согласительная комиссия в госзакупках будет работать по новым правилам с 1 января 2025 года

Министр финансов приказом от 31 июля 2024 года утвердил Типовое положение и Правила работы согласительной комиссии, которые начнут применяться с 1 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Типовом положении говорится, что согласительная комиссия – постоянно действующий коллегиальный орган, создаваемый заказчиком в порядке, определенном законом "О государственных закупках", рассматривающий обращения потенциальных поставщиков, включенных в реестр недобросовестных участников государственных закупок вследствие уклонения от заключения договора о государственных закупках.

Согласительная комиссия организовывает свою работу на принципах открытости, гласности, коллегиальности и беспристрастности.

В состав согласительной комиссии входят представители заказчика, НПП "Атамекен", представители отраслевых ассоциаций (союзов), аккредитованных в НПП "Атамекен".

Состав согласительной комиссии утверждается приказом первого руководителя заказчика и составляет не менее трех членов. В случае возникновения конфликта интересов член согласительной комиссии обязан заявить самоотвод. При необходимости осуществляется также замена членов и секретаря согласительной комиссии.

Срок действия согласительной комиссии определяет первый руководитель заказчика самостоятельно.

Председатель согласительной комиссии в пределах своих полномочий:

осуществляет общее руководство деятельностью согласительной комиссии;

назначает дату заседания согласительной комиссии;

утверждает повестку дня заседания согласительной комиссии;

выполняет иные функции, предусмотренные Правилами работы согласительной комиссии.

Члены согласительной комиссии в пределах своих полномочий:

участвуют в заседаниях согласительной комиссии;

при невозможности участия в заседании извещают об этом секретаря согласительной комиссии;

запрашивают от заказчика, заявителя, единого оператора в сфере государственных закупок и других организаций информацию, материалы и разъяснения, необходимые для рассмотрения вопроса об исключении или об отказе в исключении потенциального поставщика из реестра недобросовестных участников государственных закупок;

участвуют в голосовании при принятии решений;

в случае необходимости представляют замечания и предложения по вопросам, относящимся к компетенции согласительной комиссии;

участвуют в обсуждении и выработке решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение согласительной комиссии.

Как работает согласительная комиссия

Если потенциальный поставщик не согласен с решением уполномоченного органа в сфере формирования и ведения реестра недобросовестных участников государственных закупок о признании его недобросовестным участником, он не позднее 10 рабочих дней со дня, когда ему стало известно о включении его в реестр, но не позднее 60 календарных дней со дня признания его недобросовестным участником государственных закупок, обращается через веб-портал государственных закупок в согласительную комиссию.

В обращении следует указать:

наименование органа, рассматривающего обращение;

фамилию, имя, отчество, ИИН, почтовый и (или) электронный адрес гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность, либо наименование, почтовый и (или) электронный адрес, БИН юридического лица, номер телефона;

адрес фактического местонахождения (проживания) гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность, или места нахождения юридического лица;

обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования;

дату подачи обращения;

перечень прилагаемых к обращению документов;

иные сведения, относящиеся к предмету обращения.

К обращению прилагаются:

документы, подтверждающие обоснованность обращения;

документ, подтверждающий право подписания обращения уполномоченным лицом заявителя (не предоставляется в случае, если обращение подписано первым руководителем заявителя).

Согласительная комиссия всесторонне и объективно рассматривает обращение потенциального поставщика и принимает решение об исключении либо об отказе в исключении такого потенциального поставщика из реестра недобросовестных участников государственных закупок.

Основаниями для исключения из реестра недобросовестных участников государственных закупок являются непредвиденные обстоятельства, не зависящие от потенциального поставщика, повлекшие его уклонение от заключения договора о государственных закупках, которые подтверждаются соответствующими документами.

Согласительная комиссия всесторонне и объективно рассматривает обращение потенциального поставщика, уклонившегося от заключения договора о государственных закупках, и принимает решение об исключении либо об отказе в исключении такого потенциального поставщика из реестра недобросовестных участников государственных закупок.

Заседание согласительной комиссии проводится в течение десяти рабочих дней со дня поступления обращения потенциального поставщика.

Решение по обращению принимается простым большинством голосов от общего числа присутствующих членов согласительной комиссии. В случае равенства голосов голос председателя согласительной комиссии является решающим.

Каждый член согласительной комиссии вправе выразить свое особое мнение по принятому решению.

Решение согласительной комиссии оформляется в виде протокола, который подписывают председатель согласительной комиссии, ее члены и секретарь.

Если комиссией принято решение об исключении поставщика из реестра недобросовестных участников, заказчик в течение трех рабочих дней посредством веб-портала государственных закупок направляет электронную копию Протокола и электронные копии документов, представленных на рассмотрение согласительной комиссии, в уполномоченный орган в сфере формирования и ведения реестра недобросовестных участников государственных закупок.

Единый оператор в сфере государственных закупок ведет учет поданных обращений потенциальных поставщиков в согласительные комиссии.

В случае несогласия с решением согласительной комиссии потенциальный поставщик имеет право обратиться в суд.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.

В целом содержание документа повторяет приказ министра финансов РК от 17 февраля 2022 года № 176 "Об утверждении Типового положения и Правил работы согласительной комиссии", который отменен новым приказом.