Самые значимые 10 законов, принятые в Казахстане в 2024 году
Фото: Zakon.kz
Мажилис Парламента Казахстана сегодня, 31 декабря, представил 10 законов, которые были подписаны в 2024 году и вызвали наибольшее обсуждение в казахстанском обществе, сообщает Zakon.kz.
В Telegram-канале нижней палаты отмечается, что в текущем году президентом были подписаны самые ожидаемые обществом законы. Среди них:
- поправки по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей;
- об игорном бизнесе и лотерейной деятельности;
- по защите прав заемщиков;
- по вопросам здравоохранения.
Фото: Telegram/mazhilis_kz
Вступили в силу новые законы:
- о противодействии торговле людьми;
- о масс-медиа;
- о науке и технологической политике;
- по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности и другие.
"С 1 января 2025 года вступит в силу новый закон о государственных закупках, а также отдельные нормы закона о науке и технологической политике", – заключили в Мажилисе.
Фото: Telegram/mazhilis_kz
Фото: Telegram/mazhilis_kz
Закон по вопросам образования и защиты прав ребенка Касым-Жомарт Токаев подписал 30 декабря 2024 года.
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