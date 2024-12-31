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Право

Самые значимые 10 законов, принятые в Казахстане в 2024 году

Подписание законов, назначения, президент подписал, резиденция президента , фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 17:11 Фото: Zakon.kz
Мажилис Парламента Казахстана сегодня, 31 декабря, представил 10 законов, которые были подписаны в 2024 году и вызвали наибольшее обсуждение в казахстанском обществе, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале нижней палаты отмечается, что в текущем году президентом были подписаны самые ожидаемые обществом законы. Среди них:

  • поправки по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей;
  • об игорном бизнесе и лотерейной деятельности;
  • по защите прав заемщиков;
  • по вопросам здравоохранения.
Самые значимые 10 законов, принятые Казахстане в 2024 году, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 17:11

Фото: Telegram/mazhilis_kz

Вступили в силу новые законы:

  • о противодействии торговле людьми;
  • о масс-медиа;
  • о науке и технологической политике;
  • по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности и другие.
"С 1 января 2025 года вступит в силу новый закон о государственных закупках, а также отдельные нормы закона о науке и технологической политике", – заключили в Мажилисе.
Самые значимые 10 законов, принятые Казахстане в 2024 году, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 17:11

Фото: Telegram/mazhilis_kz

Самые значимые 10 законов, принятые Казахстане в 2024 году, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 17:11

Фото: Telegram/mazhilis_kz

Закон по вопросам образования и защиты прав ребенка Касым-Жомарт Токаев подписал 30 декабря 2024 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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