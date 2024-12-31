Самые значимые 10 законов, принятые в Казахстане в 2024 году

Мажилис Парламента Казахстана сегодня, 31 декабря, представил 10 законов, которые были подписаны в 2024 году и вызвали наибольшее обсуждение в казахстанском обществе, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале нижней палаты отмечается, что в текущем году президентом были подписаны самые ожидаемые обществом законы. Среди них:

поправки по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей;

об игорном бизнесе и лотерейной деятельности;

по защите прав заемщиков;

по вопросам здравоохранения.

Фото: Telegram/mazhilis_kz

Вступили в силу новые законы:

о противодействии торговле людьми;

о масс-медиа;

о науке и технологической политике;

по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности и другие.

"С 1 января 2025 года вступит в силу новый закон о государственных закупках, а также отдельные нормы закона о науке и технологической политике", – заключили в Мажилисе.

Фото: Telegram/mazhilis_kz

Фото: Telegram/mazhilis_kz

Закон по вопросам образования и защиты прав ребенка Касым-Жомарт Токаев подписал 30 декабря 2024 года.