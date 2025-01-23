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Право

Выдавать разрешение на работу операторам техосмотра будет Министерство транспорта

Технический осмотр машины, автомобиля, техосмотр, ремонт машины, СТО, работники, плановое техническое обслуживание, поломка автомобиля , фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 12:38 Фото: pexels
Постановлением правительства РК от 21 января 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве транспорта РК, сообщает Zakon.kz.

Так, положение дополнено новыми функциями министерства:

  • разработка, согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере информатизации и утверждение нормативного правового акта об утверждении разрешительных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, форм заявлений для получения разрешения второй категории, форм разрешений второй категории, правил осуществления разрешительных процедур и правил осуществления деятельности операторов технического осмотра;
  • выдача разрешения на деятельность операторов технического осмотра.

Постановление вводится в действие с 5 апреля 2025 года.

Ранее правительство РК приняло постановление, которым определило Министерство транспорта РК органом, уполномоченным на выдачу разрешений второй категории на деятельность операторов технического осмотра.

Раньше для открытия центра технического осмотра было достаточно направить уведомление в региональные инспекции транспортного контроля без подтверждения наличия материально-технической базы (то есть оборудования, здания и персонала).

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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