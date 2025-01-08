В Казахстане появился новый профстандарт в сфере судебно-экспертной деятельности

Министр юстиции приказом от 27 декабря 2024 года утвердил профессиональный стандарт по судебно-биологической (медицинской), медико-криминалистической, судебно-психиатрической, судебно-наркологической экспертизам, судебно-общеэкспертному исследованию, сообщает Zakon.kz.

Стандарт предназначен для определения требований к уровню квалификации, компетентности, к содержанию, качеству и условиям труда судебного эксперта в области судебно-экспертной деятельности.

Профстандарт устанавливает требования к уровню квалификации и компетентности, к содержанию, качеству и условиям труда судебно-медицинских экспертов биологического, общеэкспертного и медико-криминалистического направлений, судебно-наркологических экспертов, судебно-психиатрических экспертов, имеющих квалификационное свидетельство на право производства судебных экспертиз (исследований), а также требования к уровню квалификации и компетентности, к содержанию, качеству и условиям труда среднего медицинского персонала (медицинская сестра, лаборант), младшего медицинского персонала (санитар) органа судебных экспертиз.

Стандарт содержит Перечень 11 карточек профессий:

врач судебно-медицинский эксперт (биологического направления) — 6 уровень ОРК;

лаборант (биологического направления) — 5 уровень ОРК;

врач судебно-медицинский эксперт (медико-криминалистического направления) — 6 уровень ОРК;

лаборант (медико-криминалистического направления) — 5 уровень ОРК;

врач судебно-медицинский эксперт (общеэкспертного направления) — 6 уровень ОРК;

медицинская сестра (общеэкспертного направления) — 5 уровень ОРК;

санитар (общеэкспертного направления) — 2 уровень ОРК;

врач судебно-психиатрический эксперт — 6 уровень ОРК;

медицинская сестра (психиатрического направления) — 5 уровень ОРК;

врач судебно-наркологический эксперт — 6 уровень ОРК;

медицинская сестра (наркологического направления) — 5 уровень ОРК.

К примеру, обязательными трудовыми функциями врача судебно-медицинского эксперта (общеэкспертного направления) являются:

производство судебно-медицинской экспертизы;

взаимодействие с органами, назначающими экспертизы.

Эксперт должен обладать следующими умениями:

проверять соответствие представленных объектов, их количество перечню, указанному в постановлении (определении) о назначении экспертизы;

проверять целостность упаковки объектов исследования, исключающей возможность их повреждения, видоизменения, замены, и обеспечивающей сохранение признаков и свойств при хранении и транспортировке;

проверять правильность и достаточность заполнения сведений об объекте исследования;

оформлять акт осмотра материалов и объектов, поступающих на исследование;

обеспечивать меры по сохранности первоначальных признаков и свойств объектов судебной экспертизы, соблюдения правил хранения и возврата объектов экспертизы.

Должен знать:

законодательные и иные нормативные правовые акты РК в области судебно-экспертной деятельности;

изъятие, упаковка, направление, транспортировка, хранение объектов на экспертные исследования;

внутренний трудовой распорядок по безопасности и охране труда, производственной санитарии;

требования пожарной безопасности.

Кроме того эксперт должен обладать навыками:

изучение материалов и объектов судебной экспертизы;

проведение судебно-экспертного исследования;

интерпретация или обработка результатов судебной экспертизы (исследования).

В рамках взаимодействия с органами, назначающими экспертизы эксперт должен уметь:

составлять смету расходов на производство судебной экспертизы;

представлять органу, назначившему экспертизу, отчет о расходах, понесенных в связи с производством экспертизы;

участвовать в качестве специалиста или эксперта в процессуальных действиях в пределах своей компетенции;

изучать и анализировать текущее состояние и перспективы развития судебно-медицинской экспертизы или исследование с учетом современного уровня технологий.

Подробнее с остальными карточками профессий можно ознакомиться по ссылке.

Приказ вводится в действие с 16 января 2025 года.

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