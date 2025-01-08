В Казахстане появился новый профстандарт в сфере судебно-экспертной деятельности
Стандарт предназначен для определения требований к уровню квалификации, компетентности, к содержанию, качеству и условиям труда судебного эксперта в области судебно-экспертной деятельности.
Профстандарт устанавливает требования к уровню квалификации и компетентности, к содержанию, качеству и условиям труда судебно-медицинских экспертов биологического, общеэкспертного и медико-криминалистического направлений, судебно-наркологических экспертов, судебно-психиатрических экспертов, имеющих квалификационное свидетельство на право производства судебных экспертиз (исследований), а также требования к уровню квалификации и компетентности, к содержанию, качеству и условиям труда среднего медицинского персонала (медицинская сестра, лаборант), младшего медицинского персонала (санитар) органа судебных экспертиз.
Стандарт содержит Перечень 11 карточек профессий:
- врач судебно-медицинский эксперт (биологического направления) — 6 уровень ОРК;
- лаборант (биологического направления) — 5 уровень ОРК;
- врач судебно-медицинский эксперт (медико-криминалистического направления) — 6 уровень ОРК;
- лаборант (медико-криминалистического направления) — 5 уровень ОРК;
- врач судебно-медицинский эксперт (общеэкспертного направления) — 6 уровень ОРК;
- медицинская сестра (общеэкспертного направления) — 5 уровень ОРК;
- санитар (общеэкспертного направления) — 2 уровень ОРК;
- врач судебно-психиатрический эксперт — 6 уровень ОРК;
- медицинская сестра (психиатрического направления) — 5 уровень ОРК;
- врач судебно-наркологический эксперт — 6 уровень ОРК;
- медицинская сестра (наркологического направления) — 5 уровень ОРК.
К примеру, обязательными трудовыми функциями врача судебно-медицинского эксперта (общеэкспертного направления) являются:
- производство судебно-медицинской экспертизы;
- взаимодействие с органами, назначающими экспертизы.
Эксперт должен обладать следующими умениями:
- проверять соответствие представленных объектов, их количество перечню, указанному в постановлении (определении) о назначении экспертизы;
- проверять целостность упаковки объектов исследования, исключающей возможность их повреждения, видоизменения, замены, и обеспечивающей сохранение признаков и свойств при хранении и транспортировке;
- проверять правильность и достаточность заполнения сведений об объекте исследования;
- оформлять акт осмотра материалов и объектов, поступающих на исследование;
- обеспечивать меры по сохранности первоначальных признаков и свойств объектов судебной экспертизы, соблюдения правил хранения и возврата объектов экспертизы.
Должен знать:
- законодательные и иные нормативные правовые акты РК в области судебно-экспертной деятельности;
- изъятие, упаковка, направление, транспортировка, хранение объектов на экспертные исследования;
- внутренний трудовой распорядок по безопасности и охране труда, производственной санитарии;
- требования пожарной безопасности.
Кроме того эксперт должен обладать навыками:
- изучение материалов и объектов судебной экспертизы;
- проведение судебно-экспертного исследования;
- интерпретация или обработка результатов судебной экспертизы (исследования).
В рамках взаимодействия с органами, назначающими экспертизы эксперт должен уметь:
- составлять смету расходов на производство судебной экспертизы;
- представлять органу, назначившему экспертизу, отчет о расходах, понесенных в связи с производством экспертизы;
- участвовать в качестве специалиста или эксперта в процессуальных действиях в пределах своей компетенции;
- изучать и анализировать текущее состояние и перспективы развития судебно-медицинской экспертизы или исследование с учетом современного уровня технологий.
Подробнее с остальными карточками профессий можно ознакомиться по ссылке.
Приказ вводится в действие с 16 января 2025 года.
Мы рассказывали, что в Казахстане утвердили профстандарт по безопасности и охране труда.