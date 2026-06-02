Участие в конкурсе на руководящую должность: внесены изменения

Приказом и.о. министра национальной экономики от 26 мая 2026 года внесены изменения в Правила назначения и проведения аттестации руководителя государственного предприятия, а также согласования его кандидатуры, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что лицо, претендующее на участие в конкурсе, представляет в сроки, указанные в объявлении о проведении конкурса в электронной форме, заявление, оформленное на веб-портале реестра и подписанное с использованием ЭЦП, с приложением резюме на казахском и русском языках, в произвольной форме.

Веб-портал реестра автоматически прикрепляет к заявлению об участии в конкурсе сведения документов, удостоверяющих личность, об образовании, пенсионных отчислениях и о трудовой деятельности лица, претендующего на участие в конкурсе, из соответствующих государственных цифровых систем и баз данных через шлюз "цифрового правительства".

В случае отсутствия сведений о трудовой деятельности в соответствующей государственной цифровой системе лицо, претендующее на участие в конкурсе, прикрепляет к заявлению один из документов, подтверждающих трудовую деятельность, указанных в статье 35 Трудового Кодекса РК.

Вводится в действие с 12 июня 2026 года:

В конкурсе принимают участие все желающие, включая иностранных граждан, соответствующие установленным типовым квалификационным характеристикам должностей педагогов.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года, за исключением ряда норм.