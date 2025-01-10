Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Президент утвердил новое Положение об Ассамблее народа Казахстана.

Наказание для наркокурьеров смягчили, а для организаторов наркобизнеса увеличили до пожизненного в Казахстане.

Четырем молодым казахстанским писателям присудили специальную Президентскую литературную премию.

Правительство утвердило План мероприятий по проведению Года рабочих профессий.

19 законопроектов включили в План законопроектных работ на 2025 год.

Национальная академия наук реорганизована в высшую научную организацию.

Министерство транспорта будет выдавать разрешения на деятельность операторов техосмотра.

В Казахстане сократили квоту на привлечение иностранной рабочей силы в 2025 году.

Региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2025 год утвердили в Министерстве труда.

Порядок оказания мер господдержки добровольно переселяющимся кандасам и переселенцам уточнили в Казахстане.

Оптовая цена на сжиженный газ сохранена в размере 45 158 тенге за тонну.

Обновлены правила работы "одного окна" для инвесторов.

В МВД утвердили перечень документов для регистрации мопедов.

Изменения в Правилах безопасности на водоемах: введен запрет на управление водным транспортом без надетых и пристегнутых спасательных жилетов.

Поделиться новостью