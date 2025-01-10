Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Президент утвердил новое Положение об Ассамблее народа Казахстана.
- Наказание для наркокурьеров смягчили, а для организаторов наркобизнеса увеличили до пожизненного в Казахстане.
- Четырем молодым казахстанским писателям присудили специальную Президентскую литературную премию.
- Правительство утвердило План мероприятий по проведению Года рабочих профессий.
- 19 законопроектов включили в План законопроектных работ на 2025 год.
- Национальная академия наук реорганизована в высшую научную организацию.
- Министерство транспорта будет выдавать разрешения на деятельность операторов техосмотра.
- В Казахстане сократили квоту на привлечение иностранной рабочей силы в 2025 году.
- Региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2025 год утвердили в Министерстве труда.
- Порядок оказания мер господдержки добровольно переселяющимся кандасам и переселенцам уточнили в Казахстане.
- Оптовая цена на сжиженный газ сохранена в размере 45 158 тенге за тонну.
- Обновлены правила работы "одного окна" для инвесторов.
- В МВД утвердили перечень документов для регистрации мопедов.
- Изменения в Правилах безопасности на водоемах: введен запрет на управление водным транспортом без надетых и пристегнутых спасательных жилетов.
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