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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 17:49 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Президент утвердил новое Положение об Ассамблее народа Казахстана.
  • Наказание для наркокурьеров смягчили, а для организаторов наркобизнеса увеличили до пожизненного в Казахстане.
  • Четырем молодым казахстанским писателям присудили специальную Президентскую литературную премию.
  • Правительство утвердило План мероприятий по проведению Года рабочих профессий.
  • 19 законопроектов включили в План законопроектных работ на 2025 год.
  • Национальная академия наук реорганизована в высшую научную организацию.
  • Министерство транспорта будет выдавать разрешения на деятельность операторов техосмотра.
  • В Казахстане сократили квоту на привлечение иностранной рабочей силы в 2025 году.
  • Региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2025 год утвердили в Министерстве труда.
  • Порядок оказания мер господдержки добровольно переселяющимся кандасам и переселенцам уточнили в Казахстане.
  • Оптовая цена на сжиженный газ сохранена в размере 45 158 тенге за тонну.
  • Обновлены правила работы "одного окна" для инвесторов.
  • В МВД утвердили перечень документов для регистрации мопедов.
  • Изменения в Правилах безопасности на водоемах: введен запрет на управление водным транспортом без надетых и пристегнутых спасательных жилетов.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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