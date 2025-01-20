За какие нарушения и насколько увеличат штрафы в Казахстане с 13 марта 2025 года

Охрана труда, защита персональных данных и прав потребителей, правила обмена валюты и декларирования доходов – за административные нарушения в этих сферах усиливается ответственность в соответствии с поправками в КОАП. Новые правила вступают в силу 13 марта 2025 года, напоминает Zakon.kz.

Закон РК № 155-VIII "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях" подписан главой государства 10 января 2025 года. Новые правила вводятся в действие постепенно, какие-то – даже с 2027 года. В данной статье речь пойдет о массиве изменений и дополнений, усиливающих ответственность за ряд административных правонарушений. Они будут введены в действие с 13 марта 2025 года. Впрочем, некоторые из поправок, напротив, ослабляют или вовсе отменяют взыскание. Но по порядку.

Новые данные о защите данных

И по порядку, то есть по нумерации статей, начнем со статьи 79 КОАП "Нарушение законодательства РК о персональных данных и их защите". Ответственность за это кратно усиливается.

Вместо 10 МРП для физлиц – 30 МРП. Для должностных лиц, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, юридических консультантов, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 60 МРП вместо 20 МРП. На субъектов среднего предпринимательства – 100 вместо 30 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – 200 МРП взамен прежних 70 МРП.

Вообще же, максимальный штраф по этой статье может достигать 2 тыс. МРП. А именно, если имело место несоблюдение собственником, оператором или третьим лицом мер по защите персональных данных, повлекшее их утерю, незаконный сбор или обработку.

Разумеется, административные штрафы применяются, когда нет признаков уголовно наказуемого деяния. Поскольку, напомним, если нанесен существенный вред, то наказание назначается уже по статье 147 УК.

И кстати, еще об информационной безопасности. КОАП дополняется статьей 215-1 "Нарушение банковского законодательства РК в сфере обеспечения информационной безопасности". Речь о возможной небрежности банков в отношении информационных активов, из-за которой не исключен доступ к данным третьих лиц. Штраф в зависимости от величины банка – от 180 до 250 МРП.

Хотя, по правде говоря, цена потенциальной утечки банковских данных несравнима выше.

Нарушение охраны труда

Поправки вносятся в статьи 93-96 КОАП, связанные с нарушениями безопасности труда. Так вот, отсутствие службы или хотя бы специалиста в области безопасности и охраны труда (часть 1 статьи 93 КОАП) или нарушение работодателем требований по проведению обязательных и периодических медицинских осмотров (часть 2 статьи 93 КОАП) сейчас влечет лишь предупреждение. С 13 марта – штраф на должностных лиц, малый бизнес и некоммерческие организации в размере 20 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 120 МРП.

В максимуме же штраф по этой статье доходит до 240 МРП.

По статье 94 КОАП "Нарушение требований законодательства по проведению аттестации производственных объектов по условиям труда" исключается предупреждение как альтернатива штрафу.

Наконец, усиливается взыскание по статье 95 КОАП за "необеспечение расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью" примерно в полтора-два раза: от 35 до 60 МРП для должностных лиц и малого бизнеса и от 140 до 200 МРП (400 МРП – за повтор в течение года) для крупного бизнеса.

Права потребителей и предпринимателей

Добавляется часть 2 в статью 173 КОАП "Незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятельность". За повтор в течении года положен штраф 200 МРП.

В статье 190 КОАП "Нарушение законодательства РК о защите прав потребителей" есть пункт 5, предусматривающий ответственность продавцов (изготовителей, исполнителей) за неисполнение обязанностей по:

размещению на казахском и русском языках информации о контактных данных продавца, уполномоченного органа в сфере защиты прав потребителей и субъектов досудебного урегулирования потребительских споров, а также информации о праве потребителя обратиться к ним за восстановлением своих нарушенных прав и законных интересов; представлению письменного ответа на претензию об устранении нарушений прав и законных интересов потребителя в срок, установленный законодательством РК о защите прав потребителей обеспечению обмена или возврата товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества в срок, установленный законодательством РК о защите прав потребителей.

Последний момент – самый интересный. Он как будто должен подталкивать продавцов к возврату товаров, если того требует покупатель. Но... не подталкивал, потому что нарушение это влечет всего лишь предупреждение.

С 13 марта ответственность за неисполнение всех трех вышеперечисленных обязанностей усиливают, а именно, вместо предупреждения вводят штраф: на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 15, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 25 МРП.

Аналогично и по статье 204-4 "Превышение размера торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары" вместо нынешнего предупреждения будут штрафовать, причем весьма вариативно: физлиц и малый бизнес – на 5 МРП, средний бизнес – на 35 МРП, тогда как крупный бизнес – на 150 МРП.

Обменники, декларации, ЭЦП

В КОАП появляется новая статья 252-1, посвященная специально деятельности обменных пунктов. Отныне (с 13 марта) за нарушение требований к деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой и условий функционирования обменных пунктов положен штраф в зависимости от характера нарушения от 50 до 150 МРП.

А в одном случае (часть 8 статьи 252-1):

"За несоблюдение уполномоченными банками и уполномоченными организациями установленных Национальным Банком РК пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты – влечет штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере 200, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 500 МРП".

Усиливается ответственность за нарушения, связанные с предоставлением декларации о доходах физических лиц. Неверное их отражение в декларации (часть 3 статьи 275 КОАП) приравнивается к неотражению сведений по ИПН – и наказывается штрафом в 100 МРП.

А вот "лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, приравненных к ним лиц, должностных лиц, лиц, занимающих ответственную государственную должность, а также их супругов" ждет еще одна мера (новая часть 3-1 статьи 275 КОАП).

В случае приобретения имущества, если имеется превышение расходов над "суммой источников покрытия расходов на приобретение указанного имущества", этим гражданам придется:

"Заплатить штраф в размере 90 процентов от размера превышения... за вычетом тысячекратного месячного расчетного показателя".

"Образование стихийных свалок (выброс отходов вне специально установленных мест) с использованием транспортных средств для их доставки... влечет штраф на физических лиц в размере 100, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 200, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 500, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1 тыс. МРП".

Это новая часть 2-1 статьи 344 КОАП, призванная усилить ответственность за нарушение экологических требований по управлению отходами.

Увеличены и штрафы за нарушение требований пожарной безопасности (статья 410 КОАП) субъектами среднего и крупного предпринимательства – соответственно в размере с 25 до 50 МРП и с 50 до 150 МРП.

Наконец, любопытны дополнения в статью 640 КОАП "Нарушение законодательства РК об электронном документе и электронной цифровой подписи". В частности, новый пункт 6 статьи 640 КОАП, устанавливающий ответственность за использование закрытого ключа электронной цифровой подписи другого лица – что влечет штраф от 50 МРП на физических лиц до 200 МРП – на крупный бизнес.

Расширение "окон возможностей"

Наряду с усилением ответственности за некоторые составы предусмотрено и смягчение. Так, для привлечения по статье 153 КОАП "Незаконное предпринимательство" сейчас требуется в числе прочего, чтобы занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности причинило крупный ущерб гражданину, при этом крупный ущерб в данном случае составляет сумму, не превышающую 1 тыс. МРП. Если больше – деяние проходит уже по статье 214 УК, а там светит штраф на два порядка больше или реальный срок.

Так вот, "окно возможностей", чтобы не пойти по уголовной статье, расширяется – до 2 тыс. МРП.

По статье 466 КОАП "Нарушение законодательства РК о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств" сейчас полагается штраф, который заменят предупреждением.

Уменьшаются штрафы за нарушение законодательства РК о религиозной деятельности и религиозных объединениях. Например – требований к проведению религиозных обрядов, церемоний или собраний (и прочих требований, указанных в части 1 статьи 490 КОАП).

Было: штраф на физических лиц в размере 50, на юридических лиц – в размере 200 МРП с приостановлением деятельности сроком на три месяца. Будет: предупреждение либо штраф в два раза меньше прежнего.

Кроме того, исключаются вовсе следующие статьи:

статья 85 КОАП "Разглашение участниками медиации сведений, ставших известными в ходе проведения медиации";

статья 100 КОАП "Обращение во вред физическому или юридическому лицу поданной им жалобы".

Ранее Zakon.kz опубликовал статью о том, что поправками в КОАП в Казахстане внедрен новый вид взыскания за совершенные административные правонарушения – общественные работы.