Изменились правила проверки происхождения законности активов

Генеральный прокурор приказом от 14 апреля 2026 года внес поправки в Правила назначения и проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива, сообщает Zakon.kz.

В документе уточняется, что в качестве должностного лица, инициирующего проверку, может выступать руководитель структурного подразделения по возврату активов уполномоченного органа по возврату активов или его заместитель, либо лица, исполняющие их обязанности.

Проверка осуществляется по решению руководителя уполномоченного органа по возврату активов либо лица, исполняющего его обязанности, принимаемому на основании рапорта должностного лица уполномоченного органа по возврату активов, инициирующего проверку.

В качестве проверяющих, в том числе по проверке, назначенной с 11 октября 2023 года, выступают должностные лица структурного подразделения по возврату активов уполномоченного органа по возврату активов, а также сотрудники органов прокуратуры РК в порядке, определенном пунктом 16 настоящих Правил.

В данном пункте говорится:

По согласованию с Генеральным прокурором РК либо его заместителем к проведению проверки, в том числе назначенной с 11 октября 2023 года, могут привлекаться сотрудники других структурных подразделений Генеральной прокуратуры РК, ведомств органов прокуратуры, органов военной и транспортной прокуратур, прокуратур областей и приравненных к ним прокуратур (городов республиканского значения и столицы), районных и приравненных к ним (городские, межрайонные, а также специализированные) прокуратур.

Состав лиц, проводящих проверку, предмет и период проверки могут изменяться (дополняться) по решению руководителя уполномоченного органа по возврату активов или лица, исполняющего его обязанности, либо иного уполномоченного должностного лица, назначившего проверку.

При наличии угрозы жизни и здоровью должностного лица структурного подразделения по возврату активов уполномоченного органа по возврату активов, а также угрозы воспрепятствования его законной деятельности, к проверке для обеспечения безопасности лиц, осуществляющих проверку, могут быть привлечены сотрудники правоохранительных органов.

Также в правилах сказано, что постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий подписывается Генеральным прокурором либо его заместителем, курирующим работу по возврату активов.

Постановление о назначении экспертизы выносится руководителем уполномоченного органа по возврату активов или лицом, исполняющим его обязанности, либо иным уполномоченным должностным лицом.

Требования уполномоченного органа по возврату активов о выделении сотрудников и (или) специалистов (работников), истребовании сведений и дел подписываются руководителем уполномоченного органа по возврату активов или лицом, исполняющим его обязанности, либо иным уполномоченным должностным лицом, либо лицами, указанными в постановлении о назначении проверки, либо их непосредственными руководителями.

Кроме того, поправками установлено, что требования о проведении проверки, направляемые в уполномоченные органы, подписываются руководителем уполномоченного органа по возврату активов или лицом, исполняющим его обязанности, либо иным уполномоченным должностным лицом.

Приказ вводится в действие с 27 апреля 2026 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2025 года.

