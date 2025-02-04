Какие пестициды можно применять в Казахстане: утвержден список
Пестициды в списке расположены по группам согласно их назначению (инсектициды и акарициды, фунгициды, препараты для предпосевной обработки семян, гербициды, биопрепараты, дефолианты и десиканты, регуляторы роста растений и т.д.), а внутри групп – в алфавитном порядке по торговым названиям.
В частности, в список включены:
- водорастворимые гранулы
- водно-гликолевый раствор
- водно-диспергируемые гранулы
- водный концентрат
- водный раствор
- водорастворимый концентрат
- водорастворимый порошок
- водорастворимая суспензия
- водная суспензия
- водно-суспензионный концентрат
- водно-спиртовый раствор
- водная эмульсия
- дисперсионный концентрат
- заводская бинарная упаковка
- концентрат суспензии
- концентрат коллоидного раствора
- концентрат наноэмульсии
- концентрат микроэмульсии
- концентрат эмульсии или эмульгируемый концентрат
- масляная дисперсия
- максимально допустимый уровень
- масляный концентрат
- микрокапсулированная суспензия
- микрокапсулированная эмульсия
- масляная суспензия
- масляно-водный суспензионный концентрат
- микроэмульсия
- масляный концентрат эмульсии
- масляный экстракт
- растворимый концентрат
- растворимый порошок
- суспензионный концентрат
- смачивающийся порошок
- сухая текучая суспензия
- сухой порошок
- суспензионная эмульсия
- текучий концентрат суспензии
- текучая паста
- ультрамалообъемное опрыскивание
- эмульсия масляно-водная
- эмульгируемый концентрат
Указывается, что список согласован с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Все указанные пестициды имеют государственную регистрацию согласно закону "О защите растений".
Пестициды, не внесенные в список запрещены к ввозу, реализации, производству, применению и рекламированию на территории республики.
Приказ вводится в действие со дня его подписания.