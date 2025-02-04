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Право

Какие пестициды можно применять в Казахстане: утвержден список

Трактор, вспашка земли, сельское хозяйство, сельхозтехника , фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 11:33 Фото: akorda.kz
Приказом и.о. председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК от 23 января 2025 года утвержден Список пестицидов, разрешенных к применению на территории Казахстана на 2025-2035 годы, сообщает Zakon.kz.

Пестициды в списке расположены по группам согласно их назначению (инсектициды и акарициды, фунгициды, препараты для предпосевной обработки семян, гербициды, биопрепараты, дефолианты и десиканты, регуляторы роста растений и т.д.), а внутри групп – в алфавитном порядке по торговым названиям.

В частности, в список включены:

  • водорастворимые гранулы
  • водно-гликолевый раствор
  • водно-диспергируемые гранулы
  • водный концентрат
  • водный раствор
  • водорастворимый концентрат
  • водорастворимый порошок
  • водорастворимая суспензия
  • водная суспензия
  • водно-суспензионный концентрат
  • водно-спиртовый раствор
  • водная эмульсия
  • дисперсионный концентрат
  • заводская бинарная упаковка
  • концентрат суспензии
  • концентрат коллоидного раствора
  • концентрат наноэмульсии
  • концентрат микроэмульсии
  • концентрат эмульсии или эмульгируемый концентрат
  • масляная дисперсия
  • максимально допустимый уровень
  • масляный концентрат
  • микрокапсулированная суспензия
  • микрокапсулированная эмульсия
  • масляная суспензия
  • масляно-водный суспензионный концентрат
  • микроэмульсия
  • масляный концентрат эмульсии
  • масляный экстракт
  • растворимый концентрат
  • растворимый порошок
  • суспензионный концентрат
  • смачивающийся порошок
  • сухая текучая суспензия
  • сухой порошок
  • суспензионная эмульсия
  • текучий концентрат суспензии
  • текучая паста
  • ультрамалообъемное опрыскивание
  • эмульсия масляно-водная
  • эмульгируемый концентрат

Указывается, что список согласован с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Все указанные пестициды имеют государственную регистрацию согласно закону "О защите растений".

Пестициды, не внесенные в список запрещены к ввозу, реализации, производству, применению и рекламированию на территории республики.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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