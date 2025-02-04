Какие пестициды можно применять в Казахстане: утвержден список

Приказом и.о. председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК от 23 января 2025 года утвержден Список пестицидов, разрешенных к применению на территории Казахстана на 2025-2035 годы, сообщает Zakon.kz.

Пестициды в списке расположены по группам согласно их назначению (инсектициды и акарициды, фунгициды, препараты для предпосевной обработки семян, гербициды, биопрепараты, дефолианты и десиканты, регуляторы роста растений и т.д.), а внутри групп – в алфавитном порядке по торговым названиям.

В частности, в список включены:

водорастворимые гранулы

водно-гликолевый раствор

водно-диспергируемые гранулы

водный концентрат

водный раствор

водорастворимый концентрат

водорастворимый порошок

водорастворимая суспензия

водная суспензия

водно-суспензионный концентрат

водно-спиртовый раствор

водная эмульсия

дисперсионный концентрат

заводская бинарная упаковка

концентрат суспензии

концентрат коллоидного раствора

концентрат наноэмульсии

концентрат микроэмульсии

концентрат эмульсии или эмульгируемый концентрат

масляная дисперсия

максимально допустимый уровень

масляный концентрат

микрокапсулированная суспензия

микрокапсулированная эмульсия

масляная суспензия

масляно-водный суспензионный концентрат

микроэмульсия

масляный концентрат эмульсии

масляный экстракт

растворимый концентрат

растворимый порошок

суспензионный концентрат

смачивающийся порошок

сухая текучая суспензия

сухой порошок

суспензионная эмульсия

текучий концентрат суспензии

текучая паста

ультрамалообъемное опрыскивание

эмульсия масляно-водная

эмульгируемый концентрат

Указывается, что список согласован с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Все указанные пестициды имеют государственную регистрацию согласно закону "О защите растений".

Пестициды, не внесенные в список запрещены к ввозу, реализации, производству, применению и рекламированию на территории республики.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.