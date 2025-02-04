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Право

Филиал британского университета откроется в Астане

Филиал британского университета откроется в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 12:05 Фото: Кардифский университет
Министр науки и высшего образования РК подписал приказ от 31 декабря 2024 года "Об одобрении создания в Республике Казахстан иностранного учебного заведения", сообщает Zakon.kz.

"Одобрить создание в Республике Казахстан иностранного учебного заведения Cardiff University Astana", – говорится в документе.

Указывается, что порядок организации образовательной деятельности, приема на обучение и управления качеством образования регулируется в соответствии с законодательством РК и внутренними документами иностранного учебного заведения, обеспечивающими качество образования не ниже уровня качества образования в Cardiff University Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Финансирование иностранного учебного заведения может осуществляться за счет собственных средств, инвестиционных средств и средств, поступающих за обучение обучающихся, благотворительных пожертвований юридических и физических лиц, иных источников, не запрещенных законодательством республики.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Меморандум между Министерством науки и высшего образования РК и Cardiff University о создании Исследовательского университета международного класса в Астане был 14 августа 2024 года. Cardiff University основан в 1883 году, обладает признанным во всем мире академическим и научным потенциалом.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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