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Право

В казахстанских аэропортах готовятся к борьбе с беспилотниками

В казахстанских аэропортах готовятся к борьбе с беспилотниками, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 14:44 Фото: pixabay
Приказом и.о. министра транспорта РК создана межведомственная рабочая группа, сообщает Zakon.kz.

"Создать межведомственную рабочую группу по вопросам противодействия угрозам, связанным с применением беспилотных авиационных систем (БАС) в аэропортах Республики Казахстан", – говорится в документе.

В состав рабочей группы вошли:

  • Жарылгасов Сарсен Бегежанович – заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК, руководитель рабочей группы;
  • Бердекешова Жанар Кульбаевна – руководитель Управления использования воздушного пространства Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК;
  • Амантаев Нуртай Амантаевич – старший инспектор – летчик Отдела беспилотных авиационных систем управления боевой подготовки Управления командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Министерства обороны РК, полковник (по согласованию);
  • Токтаров Бауыржан Сейлханович – начальник Центра развития и применения беспилотных летательных аппаратов Национальной гвардии РК МВД РК, полковник (по согласованию);
  • Оспанов Мухаммед-Рахим Муратович – заместитель начальника Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции на транспорте МВД РК, подполковник полиции (по согласованию);
  • Бақтияров Айбек Нурланұлы – старший оперуполномоченный Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции на транспорте МВД РК, майор полиции (по согласованию);
  • Байгорашев Нурбол Маратович – офицер охраны Службы государственной охраны РК (по согласованию);
  • Сагиев Аманжан Бауыржанович – офицер охраны Службы государственной охраны РК (по согласованию);
  • Сатбаев Ерасыл Чакыртович – офицер охраны Службы государственной охраны РК (по согласованию);
  • Сатыболдинов Бинур Канатбекович – офицер охраны Службы государственной охраны РК (по согласованию);
  • Ғазизов Самат Нурғисаұлы – офицер охраны Службы государственной охраны РК (по согласованию);
  • Есеркепов Марат Аскарович – руководитель Отдела организации и контроля пассажирских перевозок государственного учреждения "Управление транспорта и развития дорожно – транспортной инфраструктуры города Астаны" (по согласованию);
  • Турлыбаев Жайнар Медетович – руководитель Отдела по работе с правоохранительными органами коммунального государственного учреждения "Управление сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы" (по согласованию);
  • Еспотанов Дархан Инкарбекович – заместитель генерального директора по авиационной безопасности акционерного общества "Авиационная администрация Казахстана";
  • Кошманов Владимир Анатольевич – директор Департамента беспилотных авиационных систем – главный авиационный инспектор акционерного общества "Авиационная администрация Казахстана";
  • Канлыбаев Данияр Онласынович – старший директор Департамента авиационной безопасности – главный авиационный инспектор акционерного общества "Авиационная администрация Казахстана";
  • Сексембаев Александр Аскерович – заместитель генерального директора РГП "Казаэронавигация";
  • Кульназаров Жан Тлегенович – управляющий директор РГП на праве хозяйственного ведения "Казаэронавигация";
  • Далдыбаев Ерик Сапитжанович – начальник отдела по взаимодействию с ведомствами, обеспечению особо важных полетов, поиска и спасания РГП "Казаэронавигация";
  • Казбеков Арман Берикович – начальник отдела разработок в системе организации воздушного движения РГП "Казаэронавигация";
  • Сермуханов Еркин Аппакович – заместитель начальника отдела по организации воздушного движения РГП "Казаэронавигация".
  • специалисты из регионов.

Рабочей группе предписано выработать предложения по оснащению аэропортов республики системами обнаружения БАС и принятию мер по противодействию угрозам, связанным с применением БАС в аэропортах.


Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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