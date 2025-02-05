В казахстанских аэропортах готовятся к борьбе с беспилотниками

Приказом и.о. министра транспорта РК создана межведомственная рабочая группа, сообщает Zakon.kz.

"Создать межведомственную рабочую группу по вопросам противодействия угрозам, связанным с применением беспилотных авиационных систем (БАС) в аэропортах Республики Казахстан", – говорится в документе.

В состав рабочей группы вошли:

Жарылгасов Сарсен Бегежанович – заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК, руководитель рабочей группы;

Бердекешова Жанар Кульбаевна – руководитель Управления использования воздушного пространства Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК;

Амантаев Нуртай Амантаевич – старший инспектор – летчик Отдела беспилотных авиационных систем управления боевой подготовки Управления командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Министерства обороны РК, полковник (по согласованию);

Токтаров Бауыржан Сейлханович – начальник Центра развития и применения беспилотных летательных аппаратов Национальной гвардии РК МВД РК, полковник (по согласованию);

Оспанов Мухаммед-Рахим Муратович – заместитель начальника Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции на транспорте МВД РК, подполковник полиции (по согласованию);

Бақтияров Айбек Нурланұлы – старший оперуполномоченный Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции на транспорте МВД РК, майор полиции (по согласованию);

Байгорашев Нурбол Маратович – офицер охраны Службы государственной охраны РК (по согласованию);

Сагиев Аманжан Бауыржанович – офицер охраны Службы государственной охраны РК (по согласованию);

Сатбаев Ерасыл Чакыртович – офицер охраны Службы государственной охраны РК (по согласованию);

Сатыболдинов Бинур Канатбекович – офицер охраны Службы государственной охраны РК (по согласованию);

Ғазизов Самат Нурғисаұлы – офицер охраны Службы государственной охраны РК (по согласованию);

Есеркепов Марат Аскарович – руководитель Отдела организации и контроля пассажирских перевозок государственного учреждения "Управление транспорта и развития дорожно – транспортной инфраструктуры города Астаны" (по согласованию);

Турлыбаев Жайнар Медетович – руководитель Отдела по работе с правоохранительными органами коммунального государственного учреждения "Управление сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы" (по согласованию);

Еспотанов Дархан Инкарбекович – заместитель генерального директора по авиационной безопасности акционерного общества "Авиационная администрация Казахстана";

Кошманов Владимир Анатольевич – директор Департамента беспилотных авиационных систем – главный авиационный инспектор акционерного общества "Авиационная администрация Казахстана";

Канлыбаев Данияр Онласынович – старший директор Департамента авиационной безопасности – главный авиационный инспектор акционерного общества "Авиационная администрация Казахстана";

Сексембаев Александр Аскерович – заместитель генерального директора РГП "Казаэронавигация";

Кульназаров Жан Тлегенович – управляющий директор РГП на праве хозяйственного ведения "Казаэронавигация";

Далдыбаев Ерик Сапитжанович – начальник отдела по взаимодействию с ведомствами, обеспечению особо важных полетов, поиска и спасания РГП "Казаэронавигация";

Казбеков Арман Берикович – начальник отдела разработок в системе организации воздушного движения РГП "Казаэронавигация";

Сермуханов Еркин Аппакович – заместитель начальника отдела по организации воздушного движения РГП "Казаэронавигация".

специалисты из регионов.

Рабочей группе предписано выработать предложения по оснащению аэропортов республики системами обнаружения БАС и принятию мер по противодействию угрозам, связанным с применением БАС в аэропортах.



