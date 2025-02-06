Проходивших обучение за рубежом педагогов вузов будут проверять на полученные знания

Министерство науки и высшего образования подготовило поправки в Правила направления для обучения за рубежом, в том числе в рамках академической мобильности, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется термин "академическая мобильность" – перемещение обучающихся или преподавателей-исследователей для обучения, стажировки или проведения исследований на определенный академический период (семестр или учебный год) в другую организацию высшего или послевузовского образования (ОВПО) (внутри страны или за рубежом) с обязательным перезачетом освоенных результатов обучения, учебных программ, дисциплин в виде академических кредитов в своей ОВПО или для продолжения учебы в другой ОВПО.

Направление на обучение за рубеж по программам высшего и послевузовского образования координируется уполномоченным органом в области науки и высшего образования на основании договоров и соглашений, заключенных между правительствами или ведомствами республики и зарубежных стран.

Уполномоченный орган в области науки и высшего образования и администратор в течение пяти рабочих дней размещают объявление на своих официальных сайтах о начале приема документов по отбору претендентов для обучения за рубежом.

Отбор претендентов, рекомендуемых для обучения за рубежом и включаемых в резервный список претендентов в рамках международных договоров и соглашений, осуществляет итоговая комиссия.

Предусматривается, что администратор в течение пяти рабочих дней со дня проведения отбора претендентов передает список уполномоченному органу в области науки и высшего образования для последующей передачи через дипломатические каналы принимающей стороне.

Победитель конкурса в течение 60 календарных дней со дня получения через дипломатические каналы от принимающей стороны окончательного списка принятых на обучение претендентов заключает с администратором договор на обучение.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 февраля.

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