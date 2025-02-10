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Право

Распределение внебюджетных средств на развитие физкультуры: внесены изменения

Распределение внебюджетных средств на развитие физкультуры: внесены изменения, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 10:42 Фото: pexels
Министр туризма и спорта РК приказом от 4 февраля 2025 года внес изменения в Правила определения единого оператора по распределению внебюджетных денежных средств, направленных на развитие физической культуры и спорта, сообщает Zakon.kz.

Для определения единого оператора при уполномоченном органе в области физической культуры и спорта создается комиссия по определению единого оператора по распределению внебюджетных денежных средств, направленных на развитие физической культуры и спорта.

Уточняется, что рабочим органом комиссии является Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК, который осуществляет организационно-техническое обеспечение ее деятельности.

Комиссия состоит из представителей государственных органов, неправительственных организаций (НПО), государственных и негосударственных организаций физической культуры и спорта.

При этом представители государственных органов в составе комиссии составляют не более одной трети от общего количества членов комиссии. От каждого НПО, государственных и негосударственных организаций физической культуры и спорта в состав комиссии включается только один представитель.

Председателем комиссии является министр туризма и спорта РК.

Председатель комиссии председательствует на заседаниях, планирует и руководит ее деятельностью, осуществляет общий контроль реализации ее решений. В случае отсутствия председателя комиссии  функции председателя возлагаются на заместителя председателя комиссии.

Также уточняется, что, в частности, конкурсная заявка, представляемая некоммерческой организацией в форме корпоративного фонда для участия в конкурсе, направляется в комитет и содержит:

  • сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов. 

Приказ вводится в действие с 18 февраля 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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