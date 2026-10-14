Утверждены ставки отчислений игорным бизнесом на развитие спорта в РК

Фото: Zakon.kz

Постановлением правительства внесены изменения в установление размера отчислений от ставок, осуществляемых организатором игорного бизнеса, букмекерской конторы или тотализатора, направляемых единому оператору по распределению внебюджетных денежных средств на развитие культуры и спорта.

Определены следующие пропорции направления отчислений, удерживаемых юридическим лицом, обеспечивающим функционирование единой системы учета: единому оператору, осуществляющему деятельность по распределению внебюджетных денежных средств, направленных на развитие физической культуры и спорта – 75% ;

; в фонд Национального олимпийского комитета РК на развитие олимпийских видов спорта – 7% ;

; в общественный фонд "Қазақстан халқына" – 5% ;

; юридическому лицу, обеспечивающему функционирование единой системы учета, на функционирование единой системы учета и обеспечение деятельности юридического лица, обеспечивающего функционирование единой системы учета – 13%. Постановление вводится в действие с 24 октября 2026 года.

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