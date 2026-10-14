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Право

Утверждены ставки отчислений игорным бизнесом на развитие спорта в РК

Тенге, деньги, обмен валют, налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, повышение тарифов, долг, долги, задолженность, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 11:33 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства внесены изменения в установление размера отчислений от ставок, осуществляемых организатором игорного бизнеса, букмекерской конторы или тотализатора, направляемых единому оператору по распределению внебюджетных денежных средств на развитие культуры и спорта.

Определены следующие пропорции направления отчислений, удерживаемых юридическим лицом, обеспечивающим функционирование единой системы учета:

  • единому оператору, осуществляющему деятельность по распределению внебюджетных денежных средств, направленных на развитие физической культуры и спорта – 75%;
  • в фонд Национального олимпийского комитета РК на развитие олимпийских видов спорта – 7%;
  • в общественный фонд "Қазақстан халқына" – 5%;
  • юридическому лицу, обеспечивающему функционирование единой системы учета, на функционирование единой системы учета и обеспечение деятельности юридического лица, обеспечивающего функционирование единой системы учета – 13%.

Постановление вводится в действие с 24 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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