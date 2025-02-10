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Право

Оценку эффективности работы госорганы будут размещать на сайте

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 16:03 Фото: pexels
Министерство культуры и информации разработало Правила размещения информации на интернет-портале оценки эффективности деятельности государственных органов, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что Высшая аудиторская палата РК по согласованию с рабочим органом комиссии публикует результаты операционной оценки на портале и сайте bagalau.kz с учетом обеспечения режима секретности, служебной и иной охраняемой законом тайны.

В свою очередь центральные государственные органы размещают на портале отчеты о реализации планов развития государственных органов в части информации о достижении целевых индикаторов планов развития государственных органов в срок до 20 февраля, следующего за отчетным годом, путем направления оператору соответствующего запроса.

Местные уполномоченные органы по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы размещают на портале отчеты о реализации планов развития области, города республиканского значения, столицы в части информации о достижении целевых индикаторов планов развития области, города республиканского значения, столицы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, путем направления оператору соответствующего запроса.

Местные уполномоченные органы по государственному планированию района (города областного значения) размещают на портале отчеты о реализации программы развития района (города областного значения), в части информации о достижении целевых индикаторов программы развития района (города областного значения), в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Вместе с тем отчеты о достижении целевых индикаторов планов развития государственных органов и планов развития области, города республиканского значения, столицы размещаются на портале государственными органами в части, не содержащей информацию с ограниченным доступом.

Предусматривается, что государственные органы проводят публичные обсуждения своей деятельности в форме интернет-конференций посредством специального раздела на портале.

Тематика интернет-конференций и периодичность их проведения определяются государственными органами самостоятельно.

 Планируется, что правила начнут действовать с 17 марта 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 февраля.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане изменится работа с документами для служебного пользования.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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