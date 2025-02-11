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Право

Деятельность детсадов будут лицензировать с 2027 года

Детский сад, детский садик, дети, няни, няня, детсад, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 11:29 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Постановлением правительства РК от 7 февраля 2025 года внесены изменения и дополнения в постановление "Об определении лицензиаров в сфере образования", сообщает Zakon.kz.

В частности, внесено дополнение, что территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК станут лицензиарами по осуществлению лицензирования деятельности в сфере дошкольного воспитания и обучения. 

Постановление вводится в действие с 1 января 2027 года.

30 декабря 2024 года глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка", который определяет порядок лицензирования организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного воспитания и обучения. 

Ранее мы рассказали, как оплату за детский сад изменят с 1 марта 2025 года в регионах Казахстана.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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