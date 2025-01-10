"Комфортная школа": каких результатов по проекту удалось добиться с 2023 года

В 2021 году родители первоклашек нервно подшучивали над появившимся в Акмолинской области 1 "Ы" классом – мол, назвали так, "чтобы никто не догадался". Проблема нехватки школ требовала решительных шагов. Zakon.kz разбирался, что изменилось для учеников и их семей за последние годы.

В своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество" президент Касым-Жомарт Токаев, среди прочего, сказал:

"Еще одним значимым фактором формирования успешной нации является качество среднего образования. Каждый казахстанский школьник должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития. Именно на это нацелен новый национальный проект "Комфортная школа".

Глава государства отметил, что создание новых ученических мест, отвечающих современным требованиям, позволит полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ, а также значительно нивелирует разницу между качеством образовательной инфраструктуры в городах и селах. Тогда название инициативы прозвучало впервые. Старт проекту был дан в 2023-м, ответственным за его реализацию стал фонд "Самрук-Казына".

Исполнитель обозначил сроки, цели и цену вопроса. Так, в период 2023-2025 гг. планировалось возвести 401 современную школу для 842 тыс. детей по всему Казахстану, для чего из бюджета выделили 2,6 трлн тенге (позже снизили до 2,3 трлн).

Упор решили сделать на те регионы, где дефицит ученических мест ощущался особенно остро: Алматинскую, Туркестанскую, Мангистаускую области, а также города Шымкент, Алматы и Астана. Также большое внимание уделили нивелированию разницы в оснащенности сельских и городских школ, посему почти половина "комфортных" должна была прийтись как раз на село.

"Школы нового типа будут построены до конца 2025 года не только в городах, но и в самых удаленных населенных пунктах во всех регионах страны. При строительстве будут применяться материалы казахстанского производства. При проектировании школ будут учитываться действующие в Казахстане нормы, утвержденное правительством техзадание, а также передовой международный опыт строительства общеобразовательных учреждений", – заявили в фонде.

Учебные заведения, помимо привычных глазу и стандартных для них вещей, планировали оснастить современными кабинетами робототехники и поддержки инклюзивного образования, обеспечить доступную среду и систему безопасности по последнему слову техники. Что, согласитесь, выгодно отличается на фоне советских еще зданий с пожилыми вахтерами на входе.

Однако поначалу благое дело "забуксовало" в бюрократических песках. В фонде "Самрук-Казына" депутатские возмущения по этому поводу парировали: виной всему затяжные согласования.

Более того, председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов подсчитал, что за весь 2023 год по проекту было освоено всего 38% средств на фоне финансирования, предоставленного в полном объеме.

В итоге первые "комфортные" школы распахнули свои двери подопечным 1 сентября 2024 года.

"В стране открылось 70 новых школ почти на 90 тыс. мест, в том числе построенных по поручению главы государства в рамках Нацпроекта "Комфортная школа", – поделились в Министерстве просвещения.

И уточнили: в 2024-2025 учебном году ведется строительство 217 объектов. Всего по нацпроекту воздвигнут 369 школ на 740 тыс. ученических мест.

Вместе с тем в декабре минувшего 2024-го финансирование нацпроекта "Комфортная школа" сократили – с 2 385 833 740 тыс. тенге до 1 493 183 305 тыс. тенге.

По годам денежные потоки "растеклись" следующим образом:

в 2023 году – 499 999 715 тыс. тенге (не изменилось);

в 2024 году – 646 535 491 тыс. тенге (было 976 394 636 тыс. тенге);

в 2025 году – 346 648 099 тыс. тенге (было 909 439 389 тыс. тенге).

Что закономерно отразилось и на ожидаемых результатах: анонсированные 740 тыс. новых ученических мест сократили до 460 400, с 369 школ – до 217.

На данный момент из этих 217 уже построено 105, а именно:

Астана – 16

Туркестанская область – 13

Шымкент – 11

Акмолинская область – 9

Алматинская область – 9

Алматы – 7

ВКО – 5

Кызылординская область – 5

Жамбылская область – 4

Карагандинская область – 4

Костанайская область – 4

Мангистауская область – 4

Абайская область – 3

Атырауская область – 3

ЗКО – 3

Актюбинская область – 2

Жетысуская область – 1

Улытауская область – 1

СКО – 1

При этом, 36 новых "комфортных" школ находятся в сельских населенных пунктах. Оставшиеся же 112 школ, как ожидается, будут сданы в течение 2025 года.