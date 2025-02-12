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Право

Электронный реестр производителей органической продукции создают в Казахстане

Овощи, фрукты, продукты, базар, рынок , фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 09:41 Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства приказом от 7 февраля 2025 года утвердил новые Правила ведения реестра производителей органической продукции, сообщает Zakon.kz.

Целью ведения реестра является учет и систематизация данных о производителях органической продукции.

Реестр производителей органической продукции ведет уполномоченный орган в области производства и оборота органической продукции на казахском и русском языках в электронном виде по утвержденной форме.

В реестре отражаются следующие сведения:

  • дата выдачи, регистрационный номер и срок действия сертификата соответствия;
  • производитель;
  • фактическое место расположения;
  • категория продукции, производимой и (или) реализуемой в качестве органической;
  • наименование и адрес органа по подтверждению соответствия, выдавшего сертификат соответствия;
  • наименование документа, на соответствие которому проведена сертификация;
  • дата включения в реестр;
  • информация о приостановлении действия сертификата соответствия.

Орган по подтверждению соответствия в течение пяти рабочих дней со дня выдачи сертификата соответствия, а также в случаях приостановления или прекращения действия сертификата соответствия направляет в уполномоченный орган информацию о результатах подтверждения соответствия производства органической продукции или о приостановлении, или об отмене действия сертификата соответствия.

Информация представляется в электронном виде на электронный адрес, указанный на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа www.gov.kz.

В свою очередь, структурное подразделение, осуществляющее функции в области производства органической продукции, на основании информации, предоставляемой органами по подтверждению соответствия, актуализирует реестр и обеспечивает его размещение на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа www.gov.kz не позднее пяти рабочих дней со дня поступления информации.

Приказ вводится в действие с 22 февраля 2025 года.

Мы рассказывали, какие требования установили к производству и маркировке органической продукции в Казахстане.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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