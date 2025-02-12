Электронный реестр производителей органической продукции создают в Казахстане
Целью ведения реестра является учет и систематизация данных о производителях органической продукции.
Реестр производителей органической продукции ведет уполномоченный орган в области производства и оборота органической продукции на казахском и русском языках в электронном виде по утвержденной форме.
В реестре отражаются следующие сведения:
- дата выдачи, регистрационный номер и срок действия сертификата соответствия;
- производитель;
- фактическое место расположения;
- категория продукции, производимой и (или) реализуемой в качестве органической;
- наименование и адрес органа по подтверждению соответствия, выдавшего сертификат соответствия;
- наименование документа, на соответствие которому проведена сертификация;
- дата включения в реестр;
- информация о приостановлении действия сертификата соответствия.
Орган по подтверждению соответствия в течение пяти рабочих дней со дня выдачи сертификата соответствия, а также в случаях приостановления или прекращения действия сертификата соответствия направляет в уполномоченный орган информацию о результатах подтверждения соответствия производства органической продукции или о приостановлении, или об отмене действия сертификата соответствия.
Информация представляется в электронном виде на электронный адрес, указанный на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа www.gov.kz.
В свою очередь, структурное подразделение, осуществляющее функции в области производства органической продукции, на основании информации, предоставляемой органами по подтверждению соответствия, актуализирует реестр и обеспечивает его размещение на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа www.gov.kz не позднее пяти рабочих дней со дня поступления информации.
Приказ вводится в действие с 22 февраля 2025 года.
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