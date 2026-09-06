Лесные пожары не отступают: где в Казахстане продолжается тушение
В настоящее время работы продолжаются на территории Маркакольского государственного природного заповедника и в Алматинской области.
Власти предупреждают, что из-за высокой температуры и грозовых фронтов в ряде регионов сохраняется высокий риск новых лесных пожаров. Граждан призывают соблюдать правила пожарной безопасности на природе и осторожно обращаться с огнем.
Как уточняется, 6 сентября 2026 года на территории государственного лесного фонда страны зарегистрировано шесть лесных пожаров.
По регионам:
- Восточно-Казахстанская область – один пожар;
- Карагандинская область – один пожар;
- Павлодарская область – один пожар;
- Костанайская область – два пожара;
- Семей МОТР – один пожар.
Очаги возгорания были оперативно выявлены в результате авиапатрулирования РГКП "Казавиаорманқорғау" с использованием систем раннего обнаружения и постоянного мониторинга государственной лесной охраны.
К тушению пожаров привлечены сотрудники государственной лесной охраны, десантники авиапожарной службы, вертолеты и специальная техника РГКП "Казавиаорманқорғау".
Ранее сообщалось, что два вертолета бросили на тушение природного пожара в Маркаколе.