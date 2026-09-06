Лесные пожары не отступают: где в Казахстане продолжается тушение

Сотрудники государственной лесной охраны, авиапожарной службы и специалисты "Казавиаорманқорғау" приняли участие в тушении 11 лесных пожаров и крупных степных возгораний, которые угрожали лесным массивам, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время работы продолжаются на территории Маркакольского государственного природного заповедника и в Алматинской области.

Власти предупреждают, что из-за высокой температуры и грозовых фронтов в ряде регионов сохраняется высокий риск новых лесных пожаров. Граждан призывают соблюдать правила пожарной безопасности на природе и осторожно обращаться с огнем.

Как уточняется, 6 сентября 2026 года на территории государственного лесного фонда страны зарегистрировано шесть лесных пожаров.

По регионам:

Восточно-Казахстанская область – один пожар;

Карагандинская область – один пожар;

Павлодарская область – один пожар;

Костанайская область – два пожара;

Семей МОТР – один пожар.

Очаги возгорания были оперативно выявлены в результате авиапатрулирования РГКП "Казавиаорманқорғау" с использованием систем раннего обнаружения и постоянного мониторинга государственной лесной охраны.

К тушению пожаров привлечены сотрудники государственной лесной охраны, десантники авиапожарной службы, вертолеты и специальная техника РГКП "Казавиаорманқорғау".

Ранее сообщалось, что два вертолета бросили на тушение природного пожара в Маркаколе.