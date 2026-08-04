Электронные разрешения на въезд в Казахстан будут выдавать иностранцам

Министерство внутренних дел разработало поправки в Правила въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, документ предусматривает выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства электронного разрешения на въезд в РК. Таким образом будет обеспечена прозрачность, оперативность и полнота учета миграционных потоков.

В МВД отметили, что дифференциация платы за оформление электронного разрешения позволит аккумулировать сервисные средства для бесперебойного технического обслуживания, модернизации цифровой инфраструктуры и защиты персональных данных.

Поэтапный график внедрения (с августа по декабрь 2026 года) гарантирует стабильную адаптацию логистических мощностей и пограничной инфраструктуры ко всем типам пунктов пропуска.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 августа.