Электронные разрешения на въезд в Казахстан будут выдавать иностранцам
Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел разработало поправки в Правила въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
В частности, документ предусматривает выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства электронного разрешения на въезд в РК. Таким образом будет обеспечена прозрачность, оперативность и полнота учета миграционных потоков.
В МВД отметили, что дифференциация платы за оформление электронного разрешения позволит аккумулировать сервисные средства для бесперебойного технического обслуживания, модернизации цифровой инфраструктуры и защиты персональных данных.
Поэтапный график внедрения (с августа по декабрь 2026 года) гарантирует стабильную адаптацию логистических мощностей и пограничной инфраструктуры ко всем типам пунктов пропуска.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 августа.
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