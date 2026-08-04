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Право

Электронные разрешения на въезд в Казахстан будут выдавать иностранцам

Контрольно-пропускной пункт Капланбек, КПП Капланбек, пункт пропуска, пункты пропуска, пограничная служба Узбекистана, пограничная зона, пограничные зоны, граница Узбекистана и Казахстана, границы Узбекистана и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 09:12 Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел разработало поправки в Правила въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, документ предусматривает выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства электронного разрешения на въезд в РК. Таким образом будет обеспечена прозрачность, оперативность и полнота учета миграционных потоков.

В МВД отметили, что дифференциация платы за оформление электронного разрешения позволит аккумулировать сервисные средства для бесперебойного технического обслуживания, модернизации цифровой инфраструктуры и защиты персональных данных.

Поэтапный график внедрения (с августа по декабрь 2026 года) гарантирует стабильную адаптацию логистических мощностей и пограничной инфраструктуры ко всем типам пунктов пропуска.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 августа.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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Иностранцам будут выдавать электронные разрешения на въезд в Казахстан
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