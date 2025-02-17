Программа "Болашак": разработаны новые поправки

Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, которым вносятся изменения в нормы расходов, типовых договоров на обучение и прохождение стажировки по международной стипендии "Болашак", сообщает Zakon.kz.

В частности, добавлены две новые формы договора:

на организацию обучения для получения степени магистра (для лиц, участвовавших в конкурсе по категории государственные служащие);

на организацию обучения для получения степени бакалавр.

Уточняется, что нормы прочих расходов включают в себя:

оформление, продление визы (консульский сбор) обязательные услуги по требованию посольств для оформления визы (консульского сбора);

оформление и подачу не более пяти анкетных форм в зарубежные высшие учебные заведения;

регистрацию стипендиатов в уполномоченных органах принимающих стран и зарубежных высших учебных заведений;

языковые курсы, в случае необходимости их прохождения по решению Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, включая промежуточное и итоговое контрольное тестирование на определение уровня знания иностранного языка;

и итоговое контрольное тестирование на определение уровня знания иностранного языка; академическое обучение или прохождение стажировки;

обязательные услуги по требованию зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, осуществляющих проведение стажировок, языковых курсов, необходимые при поступлении на академическое обучение, языковые курсы, а также в процессе языковой подготовки, академического обучения, стажировки стипендиата;

обязательное медицинское обследование в соответствии с требованиями страны или зарубежного высшего учебного заведения, языковой школы, зарубежной организации прохождения языковых курсов, академического обучения, стажировки;

прохождения языковых курсов, академического обучения, стажировки; выпуск, перевыпуск по истечении срока действия и обслуживание банковской карточки стипендиата;

представление зарубежными высшими учебными заведениями, языковыми школами или зарубежными организациями, определяемыми уполномоченными органами иностранных государств, официальных документов об успеваемости стипендиата (транскриптов);

медицинское страхование от несчастных случаев и внезапных возникновений заболеваний, предусмотренное для иностранных студентов;

расходы зарубежных партнеров, связанные с выполнением их обязательств по договорам на оказание услуг по организации академического обучения, прохождения языковых курсов, стажировки.

Оплата расходов производится по фактическим расходам на основании подтверждающих документов.

Также в правила добавлено, что при несвоевременном использовании билетов по проезду от места академического обучения, прохождения стажировки, языковых курсов и обратно, использование билетов не предусматривается, за исключением обратного билета.

Дополнительные расходы, возникшие при отмене или изменении бронирования по независящим от Общества обстоятельствам, стипендиат обязан возместить самостоятельно.

Как отметили в министерстве науки и высшего образования, в целом поправки направлены на:

Регламентирование минимального проходного балла по итогам каждого тура конкурсного отбора. Разработан механизм по реализации программы "бакалавриат" в рамках международной стипендии "Болашак". Разработаны требования для категории претенденты на получение степени магистра, являющиеся на момент подачи документов для участия в конкурсном отборе государственными служащими (за исключением политических государственных служащих). Разработаны новые критерии для формирования списка ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения, прохождения языковых курсов победителями конкурса на присуждение международной стипендии "Болашак". Исключена предмагистрерская подготовка.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 февраля.

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