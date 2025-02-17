Программа "Болашак": разработаны новые поправки
В частности, добавлены две новые формы договора:
- на организацию обучения для получения степени магистра (для лиц, участвовавших в конкурсе по категории государственные служащие);
- на организацию обучения для получения степени бакалавр.
Уточняется, что нормы прочих расходов включают в себя:
- оформление, продление визы (консульский сбор) обязательные услуги по требованию посольств для оформления визы (консульского сбора);
- оформление и подачу не более пяти анкетных форм в зарубежные высшие учебные заведения;
- регистрацию стипендиатов в уполномоченных органах принимающих стран и зарубежных высших учебных заведений;
- языковые курсы, в случае необходимости их прохождения по решению Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, включая промежуточное и итоговое контрольное тестирование на определение уровня знания иностранного языка;
- академическое обучение или прохождение стажировки;
- обязательные услуги по требованию зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, осуществляющих проведение стажировок, языковых курсов, необходимые при поступлении на академическое обучение, языковые курсы, а также в процессе языковой подготовки, академического обучения, стажировки стипендиата;
- обязательное медицинское обследование в соответствии с требованиями страны или зарубежного высшего учебного заведения, языковой школы, зарубежной организации прохождения языковых курсов, академического обучения, стажировки;
- выпуск, перевыпуск по истечении срока действия и обслуживание банковской карточки стипендиата;
- представление зарубежными высшими учебными заведениями, языковыми школами или зарубежными организациями, определяемыми уполномоченными органами иностранных государств, официальных документов об успеваемости стипендиата (транскриптов);
- медицинское страхование от несчастных случаев и внезапных возникновений заболеваний, предусмотренное для иностранных студентов;
- расходы зарубежных партнеров, связанные с выполнением их обязательств по договорам на оказание услуг по организации академического обучения, прохождения языковых курсов, стажировки.
Оплата расходов производится по фактическим расходам на основании подтверждающих документов.
Также в правила добавлено, что при несвоевременном использовании билетов по проезду от места академического обучения, прохождения стажировки, языковых курсов и обратно, использование билетов не предусматривается, за исключением обратного билета.
Дополнительные расходы, возникшие при отмене или изменении бронирования по независящим от Общества обстоятельствам, стипендиат обязан возместить самостоятельно.
Как отметили в министерстве науки и высшего образования, в целом поправки направлены на:
- Регламентирование минимального проходного балла по итогам каждого тура конкурсного отбора.
- Разработан механизм по реализации программы "бакалавриат" в рамках международной стипендии "Болашак".
- Разработаны требования для категории претенденты на получение степени магистра, являющиеся на момент подачи документов для участия в конкурсном отборе государственными служащими (за исключением политических государственных служащих).
- Разработаны новые критерии для формирования списка ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения, прохождения языковых курсов победителями конкурса на присуждение международной стипендии "Болашак".
- Исключена предмагистрерская подготовка.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 февраля.
Ранее мы рассказали, что обновлены правила отбора претендентов на премию "Болашак".