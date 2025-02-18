В Казахстане определили организацию по сбору и анализу научно-технической информации

Фото: Zakon.kz

Министр науки и высшего образования РК подписал приказ от 12 февраля 2025 года "Об определении организации, осуществляющей комплекс мероприятий по сбору, обработке и анализу научно-технической информации", сообщает Zakon.kz.

"Определить акционерное общество "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы" организацией, осуществляющей комплекс мероприятий по сбору, обработке и анализу научно-технической информации", – говорится в документе. Приказ вступает в силу со дня его подписания. Ранее мы рассказали, что проходивших обучение за рубежом педагогов вузов будут проверять на полученные знания.

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