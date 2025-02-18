#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.75
523.09
5.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.75
523.09
5.46
Право

В Казахстане определили организацию по сбору и анализу научно-технической информации

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 15:26 Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования РК подписал приказ от 12 февраля 2025 года "Об определении организации, осуществляющей комплекс мероприятий по сбору, обработке и анализу научно-технической информации", сообщает Zakon.kz.

"Определить акционерное общество "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы" организацией, осуществляющей комплекс мероприятий по сбору, обработке и анализу научно-технической информации", – говорится в документе.  

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее мы рассказали, что проходивших обучение за рубежом педагогов вузов будут проверять на полученные знания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Поделиться новостью
Читайте также
Контрольный пакет будет составлять 25%: как еще изменятся законы бизнеса в РК
Право
16:47, Сегодня
Контрольный пакет будет составлять 25%: как еще изменятся законы бизнеса в РК
Назначение АСП: разработаны поправки
Право
14:47, Сегодня
Назначение АСП: разработаны поправки
Новая экономическая зона появится в Казахстане
Право
11:36, Сегодня
Новая экономическая зона появится в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: