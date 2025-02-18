В Казахстане снижается плодородие почвы

Законопроект "Об охране почв" и сопутствующий ему документ по вопросам охраны почв презентовали 18 февраля 2025 года в Мажилисе, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал депутат Мажилиса Нуржан Ашимбетов, законопроекты разработаны депутатами Парламента во исполнение поручения главы государства, данного на открытии первой сессии Парламента VIII созыва.

"На сегодня по республике, по данным Государственного института проведения работ по обследованию земель Министерства сельского хозяйства, 29,9 млн га земель деградированы. Потенциальное плодородие почв снизилось на 17%, а площадь засоленных земель на орошаемых землях увеличилась на 35-37%. В результате снизилась урожайность сельскохозяйственных культур", – заявил Нуржан Ашимбетов.

Он подчеркнул, что в настоящее время деградация пахотных земель, снижение их гумуса набирает необратимые последствия. В Земельном и Экологическом кодексах нормы, регулирующие отношения в области охраны почв, носят общий характер. Нет правовых механизмов и мероприятий по охране почв.

"Отсутствие комплексного подхода в правовом регулировании и управлении охраной почв таит в себе опасность дальнейшей деградации почв, снижения биологической продуктивности и невыполнения ими своей экономико-экологической задачи", – констатировал Нуржан Ашимбетов.

Он пояснил, что целью основного законопроекта является создание правовой основы для эффективного управления и охраны почвы, поддержание и повышение плодородия почв, предотвращение деградации земель.

"Нормы основного законопроекта основываются на принципах устойчивой эксплуатации почвенных ресурсов, экологизации их использования, дифференцированного подхода к правовому режиму в зависимости от назначения земель и свойств почв, минимизации применения минеральных удобрений и пестицидов, а также признания почвы как части экосистемы", – сказал депутат.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РК поручил разработать цифровую карту сельскохозяйственных земель.

