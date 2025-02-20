Последнее письмо: с 22 февраля исчезнут почтовые ящики, а в домах можно размещать почтоматы

22 февраля 2025 года вступают в силу законодательные поправки по вопросам оказания услуг связи, государственных закупок, транспорта и почты, напоминает Zakon.kz. Это первый шаг в грандиозных реформах в РК в сфере электронной торговли. Зарубежные маркетплейсы должна "подвинуть"... почта.

Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оказания услуг связи, государственных закупок, транспорта и почты" большей частью вводится в действие с 22 марта 2025 года.

Опять же, большая часть поправок относится к Закону РК "О почте", а также к законам "О торговом мореплавании", "О связи", "О национальной безопасности Республики Казахстан" и Уголовно-исполнительному кодексу. Отдельного внимания заслуживает одна такая "маленькая" поправка в Кодекс РК "О таможенном регулировании".

Благодаря внесенным изменениям национальный оператор почты сможет не только эффективнее выполнять традиционные функции по доставке писем, посылок и бандеролей, но и конкурировать с зарубежными маркетплейсами (они же – интернет-магазины, электронные платформы, виртуальные торговые площадки).

Принципиально важный момент, с которым связаны и другие изменения, – появляется возможность вручения почтового отправления не только лично адресату, как раньше, но и любому посреднику, который подтвердит право на это тем или иным способом. Новое правило формулируется в дополненной редакции пп. 31) статьи 1 Закона РК "О почте":

"Вручение почтового отправления – выдача почтового отправления лично адресату или его законному представителю, или поверенному, действующему на основании доверенности, либо третьим лицам путем получения согласия адресата через процесс подтверждения права посредством ввода пароля (пин-кода) или сканирования штрих-кода".

Дополнение выделено. Существовавшие до сих пор правила выдачи почтовых отправлений только в руки адресату – крайне неудобная процедура. И для клиентов, и для курьеров, которые доставляют посылки на дом, в том числе и товары из маркетплейсов, и для почтовой службы вообще. Ведь при таких ограничениях национальный оператор почты не может конкурировать с другими службами доставки, а он очень хочет активнее развивать этот вид услуг. Для чего, собственно, и приняли закон – не забываем, что АО "Казпочта" на 100% принадлежит государству.

Второе крайне важное нововведение – почтоматы. Не постаматы, а именно почтоматы – через "ч" и "о". Впрочем, термин обозначает один и тот же вошедший в обиход предмет – почтовый автомат.

Что это, объясняется в новой редакции статьи 32 Закона (которая, кстати, прежде регулировала функционирование почтовых ящиков):

"Почтоматы могут размещаться в зданиях и сооружениях либо многоквартирных жилых домах... Собственники квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома могут принять на собрании решение о предоставлении операторам почты имущества общего пользования объекта кондоминиума для размещения ими почтоматов в целях предоставления услуг почты".

Сейчас постаматы располагаются, как правило, в заведениях торговли. Тогда как согласно поправкам, с 22 февраля 2025 года почтоматы можно будет размещать в подъездах многоквартирных домов, куда курьеры смогут доставлять посылки, отправленные по почте. Решать жильцам.

Весьма логичная новелла, учитывая новую возможность вручать посылку не адресату лично, но и тем же курьерам. Все это звенья одной цепи – чтобы почта могла составить конкуренцию другим маркетплейсам. А по сути – чтобы сама стала маркетплейсом.

Другие новеллы развивают эту тему, а также некоторых случаях позволяют избавиться от рудиментов. Так, упраздняются почтовые ящики, а также исключаются услуги по пересылке нерегистрируемых почтовых карточек и бандеролей. (Речь идет не об абонентском почтовом ящике, т. е. специальном шкафе с ячейками, устанавливаемом в подъездах многоквартирных домов и возле индивидуальных жилых домов для получения адресатами почтовых отправлений. Но о почтовых ящиках, предназначенных для сбора нерегистрируемых писем и почтовых карточек.)

В связи с чем вносятся поправки и в другие НПА.



Однако, повторимся, отдельно следует сказать об изменениях в Таможенный кодекс. А именно, исключается пункт 1-1 статьи 544 ТК. Что за этим стоит?

На самом деле, перестала действовать целая Глава 45-1 "Особенности таможенного декларирования, выпуска товаров электронной торговли и совершения таможенных операций при реализации эксперимента в области внешней электронной торговли товарами, проводимого в РК".

Следует добавить, что эта норма вступила в силу еще с 1 января, хотя закон с поправками, напомним, от 10 февраля. Ну, бывает.

Так вот, глава 45-1 как раз регулировала электронную торговлю с физлицами, как подчеркивается, при реализации эксперимента. Теперь эксперимент завершен, и грандиозная реформа будет обеспечена нормами в своде казахстанского законодательства.

В декабре в Мажилис был внесен проект закона с фундаментальными дополнениями в Таможенный кодекс. Значительное место в проекте занимает уже упомянутая глава 45-1, только теперь она будет называться иначе – "Особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров электронной торговли". Да и по содержанию отличается.

И вот уже в этом документе прописаны те инструменты, которые позволят национальному оператору почты успешно конкурировать с зарубежными маркетплейсами. И это – второй шаг в реформе электронной торговле. Впрочем, он еще не сделан, а пока лишь обсуждается.

Вот, например, пункт 3 статьи 392-6 законопроекта:

"В отношении товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам, помещенных под таможенную процедуру таможенного склада оператором электронной торговли, являющимся назначенным оператором почтовой связи, допускается совершение операций по формированию международных почтовых отправлений".

То есть покупка товара в зарубежном интернет-магазине и последующая доставка в РК будет рассматриваться как почтовое отправление, если товар приобретается через почту.

Что влечет существенные последствия, о которых поговорим в другой раз, ведь поправки в ТК заслуживают отдельного исследования. К слову, ранее Zakon.kz уже публиковал на эту тему статью.