За проезд по дорогам из Актобе и Костаная до границ РФ придется платить с 22 февраля 2025 года

Платных дорог в РК станет еще больше. 22 февраля 2025 года вступают в силу приказы министра транспорта РК, устанавливающие платный порядок использования автодорог на участках Костанай – граница Российской Федерации (на Троицк) и Актобе – граница РФ (на Оренбург), напоминает Zakon.kz.

Есть нюансы. Обе трассы, имея две полосы для движения – по одной в каждую сторону – относятся ко II (и частично к III) транспортной категории. А потому движение легковых автомобилей останется бесплатным.

Ставки же оплаты для других ТС утверждены в приложениях к приказам министра транспорта №39 (дорога на Оренбург) и №40 (на Троицк). Суммы разнятся – участок на Оренбург составляет более 82 км, на Троицк – в два раза длиннее,163 км. Кроме того, размер платы зависит от того, внесена плата заранее (с последующим автоматическим списанием) или постфактум. Ну и, конечно, от категории ТС.

Так, например, стоимость проезда в одну сторону по участку Актобе – граница РФ (на Оренбург) для водителей грузовиков грузоподъемностью от 15 тонн по предоплате составит 2 580 тенге, по постоплате – 3 040 тенге.

Остальные условия для РК обычные: останавливаться возле постов со шлагбаумами не нужно, оплата сразу за весь участок, без деления на отрезки и километры. Исключительно безналичный расчет.

Для местного автотранспорта предусмотрен абонемент, удешевляющий проезд на порядки. Напомним, исходя из смысла пп. 1) статьи 5-1 Закона РК "Об автомобильных дорогах", для принятия решения об использовании автомобильной дороги (участка) на платной основе необходимо наличие альтернативной дороги. Соответственно, у населенных пунктов, примыкающих к платной дороге, такой альтернативы нет. А значит, предусмотрены льготы (хотя, по логике, проезд должен быть вообще бесплатный).

Срок использования дорог на платной основе – 20 лет.

Есть еще одно обстоятельство. Не все платят. Позволяет система. Хотя в КОАП предусмотрен штраф за несвоевременную оплату за проезд по платным автомобильным дорогам (статья 628), это не мешает нарушителям избегать взыскания. Дело в том, что добровольная оплата должна быть произведена в течение 30 дней (статья 893 КОАП). Но если оператор платной дороги вовремя (на восьмой день) не отправит материалы в уполномоченный орган, это уже нарушение процедуры (пункт 24 Приказа и. о. министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 марта 2015 года №318 "Об утверждении Правил взимания платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования республиканского значения (участку)".

А ему оно зачем, спросит этот оператор? Ведь штраф пойдет не ему в карман, а в казну. Отсюда и промедление. Кроме того, уже через два месяца истекает срок давности по такого рода штрафам (статья 62 КОАП). При этом, повторимся, какие-либо проверки у шлагбаумов не предусмотрены (слабовато сопряжение баз или что еще).

В сухом остатке: сейчас сумма задолженности за проезд по платным автомобильным дорогам составляет 6,4 млрд тенге, из нее по резидентам – 3,5 млрд.

Вот в качестве инструмента воздействия для взыскания долга за проезд по платным дорогам законодатель и предлагает новое правило: при регистрации и перерегистрации транспортного средства владелец авто будет обязан погасить долг прежде, чем снять ТС с учета.

То есть без оплаты проезда по платным автодорогам машину попросту нельзя будет продать – как в случае с непогашенными штрафами.

Эта поправка вместе с другими предложена депутатами Мажилиса в рамках проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реформирования дорожной отрасли", который внесен в палату 14 февраля 2025 года, о чем ранее публиковал статью Zakon.kz.