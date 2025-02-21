Монополисты смогут вносить изменения в нацпроект по модернизации энергетического и коммунального секторов

Министерство национальной экономики подготовило поправки в Правила формирования тарифов, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлен новый параграф, предусматривающий изменение утвержденной инвестиционной программы в рамках Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов".

Говорится, что заявление на изменение утвержденной инвестиционной программы представляется одновременно в ведомство уполномоченного органа и государственный орган, осуществляющий руководство в соответствующих отраслях, или местный исполнительный орган.

Сроки рассмотрения заявления на изменение утвержденной инвестиционной программы со дня ее представления составляют:

у ведомства уполномоченного органа – не более 20 рабочих дней;

у государственного органа, осуществляющего руководство в соответствующих отраслях, или местного исполнительного органа – не более 10 рабочих дней.

При этом срок рассмотрения ведомством уполномоченного органа и государственным органом, осуществляющим руководство в соответствующих отраслях, или местным исполнительным органом, не продлевается.

Проект инвестиционной программы после согласования с техническим оператором направляется для согласования в ведомство уполномоченного органа с целью оценки влияния проекта на тарифы, качества и надежности регулируемой услуги, а также эффективности деятельности субъекта в период реализации проекта.

Результаты согласования либо отказа в согласовании проекта ведомством уполномоченного органа отражаются в едином портале модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры.

В Министерстве нацэкономики отметили, что национальный проект позволит:

модернизировать и обновить существующие активы энергетического и коммунального секторов, в том числе не менее 200 субъектов естественных монополий и не менее 30 ТЭЦ;

снизить уровень аварий на 20% и уровень износа энергетических и коммунальных активов в среднем по стране до 40%.

В связи с чем для успешной реализации Национального проекта предлагается упростить процедуру подачи заявок для субъектов естественных монополий.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 марта.