Монополисты смогут вносить изменения в нацпроект по модернизации энергетического и коммунального секторов
В частности, в правила добавлен новый параграф, предусматривающий изменение утвержденной инвестиционной программы в рамках Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов".
Говорится, что заявление на изменение утвержденной инвестиционной программы представляется одновременно в ведомство уполномоченного органа и государственный орган, осуществляющий руководство в соответствующих отраслях, или местный исполнительный орган.
Сроки рассмотрения заявления на изменение утвержденной инвестиционной программы со дня ее представления составляют:
- у ведомства уполномоченного органа – не более 20 рабочих дней;
- у государственного органа, осуществляющего руководство в соответствующих отраслях, или местного исполнительного органа – не более 10 рабочих дней.
При этом срок рассмотрения ведомством уполномоченного органа и государственным органом, осуществляющим руководство в соответствующих отраслях, или местным исполнительным органом, не продлевается.
Проект инвестиционной программы после согласования с техническим оператором направляется для согласования в ведомство уполномоченного органа с целью оценки влияния проекта на тарифы, качества и надежности регулируемой услуги, а также эффективности деятельности субъекта в период реализации проекта.
Результаты согласования либо отказа в согласовании проекта ведомством уполномоченного органа отражаются в едином портале модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры.
В Министерстве нацэкономики отметили, что национальный проект позволит:
- модернизировать и обновить существующие активы энергетического и коммунального секторов, в том числе не менее 200 субъектов естественных монополий и не менее 30 ТЭЦ;
- снизить уровень аварий на 20% и уровень износа энергетических и коммунальных активов в среднем по стране до 40%.
В связи с чем для успешной реализации Национального проекта предлагается упростить процедуру подачи заявок для субъектов естественных монополий.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 марта.