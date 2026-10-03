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События

ООН проверила работу казахстанских миротворцев на Голанских высотах

военные, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 14:37 Фото: МО РК
На Голанских высотах прошла оценочная инспекция национального миротворческого контингента Казахстана. Проверку 30 сентября провел штаб Сил ООН по наблюдению за разъединением (UNDOF), сообщает Zakon.kz.

По итогам инспекции казахстанский контингент получил высокую оценку. Военнослужащие подтвердили уровень профессиональной подготовки и готовность выполнять задачи в различных оперативных ситуациях, отмечает Минобороны РК.

Третий национальный миротворческий контингент возглавляет подполковник Илияс Алматов. Казахстанские военнослужащие патрулируют территорию, охраняют блокпосты, уничтожают взрывоопасные предметы, сопровождают и эвакуируют персонал ООН.

С июня по сентябрь миротворцы провели 470 оперативных мероприятий, организовали 49 временных ночных наблюдательных постов и 11 учений сил быстрого реагирования. Инженерно-саперная группа обнаружила и уничтожила 350 взрывоопасных предметов и 1,8 тыс. единиц боеприпасов к стрелковому оружию.

Ранее сообщалось, что казахстанские военные обезвредили тысячи боеприпасов на Ближнем Востоке.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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