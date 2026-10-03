ООН проверила работу казахстанских миротворцев на Голанских высотах
По итогам инспекции казахстанский контингент получил высокую оценку. Военнослужащие подтвердили уровень профессиональной подготовки и готовность выполнять задачи в различных оперативных ситуациях, отмечает Минобороны РК.
Третий национальный миротворческий контингент возглавляет подполковник Илияс Алматов. Казахстанские военнослужащие патрулируют территорию, охраняют блокпосты, уничтожают взрывоопасные предметы, сопровождают и эвакуируют персонал ООН.
С июня по сентябрь миротворцы провели 470 оперативных мероприятий, организовали 49 временных ночных наблюдательных постов и 11 учений сил быстрого реагирования. Инженерно-саперная группа обнаружила и уничтожила 350 взрывоопасных предметов и 1,8 тыс. единиц боеприпасов к стрелковому оружию.
Ранее сообщалось, что казахстанские военные обезвредили тысячи боеприпасов на Ближнем Востоке.