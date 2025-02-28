Совершенствовать законодательство о пенсионных аннуитетах рекомендовал Конституционный суд

По итогам проверки материалов Конституционный суд рекомендовал совершенствовать законодательство о пенсионных аннуитетах, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

Конституционный суд рассмотрел обращение казахстанцев о проверке на соответствие Конституции части 2 пункта 1 статьи 818 Гражданского кодекса РК.

Смысл указанной нормы состоит в том, что страховые премии, уплаченные страхователем, являются собственностью страховщика. Исключение составляют отдельные случаи, предусмотренные ГК.

Так, между страховщиком и страхователем был заключен договор пенсионного аннуитета, по которому страхователь передала страховую премию страховщику, а последний обязался пожизненно выплачивать ей ежемесячно договорную сумму.

После смерти страхователя выплаты перешли выгодоприобретателю. Однако на требования наследников о единовременной выплате оставшейся суммы страховщик ответил отказом, ссылаясь на то, что пенсионные накопления не входят в наследство и принадлежат ему на праве собственности согласно части 2 пункта 1 статьи 818 ГК РК.

По мнению обратившихся, перечисленные страховщику пенсионные накопления подлежат наследованию в случае смерти страхователя, в связи с чем они считают, что указанная норма ущемляет их конституционное право защиты частной собственности, лишая имущества в виде единовременной страховой выплаты без решения суда.

Что установил Конституционный суд

Конституционный суд в своем решении указал, что страховые премии являются платой страхователя страховщику за страховую защиту, где страховая выплата выступает ее материальным эквивалентом, что означает возмездность договора пенсионного аннуитета. При таких условиях не происходит принудительного отчуждения имущества.

Таким образом, деньги, полученные страховщиком в виде страховой премии, являются доходом страховщика, которым он распоряжается по своему усмотрению.

"У страховщика возникает обязательство не по возврату страховой премии, а только по выплате страховой суммы. При таких условиях принудительного отчуждения имущества страхователя не происходит", – пояснили в КС.

Вместе с тем Конституционный суд отметил, что, принимая во внимание особенности пенсионного аннуитета, на законодательном уровне должны быть урегулированы механизмы реализации прижизненной воли страхователя и перехода его прав иным лицам в случае его смерти с учетом объема переведенной страховой премии и иных обстоятельств.

"Общее положение о праве собственности страховщика на полученные от страхователя страховые премии, предусмотренное частью второй пункта 1 статьи 818 ГК, не корреспондируется с нормами Социального кодекса, предоставляющими страхователю право распоряжаться частью этих денег путем перевода выкупной суммы в другую страховую организацию при расторжении договора пенсионного аннуитета или посредством возврата денег в ЕНПФ при изменении условий договора в части уменьшения размера страховых выплат и по другим основаниям", – говорится в документе.

В связи с чем Конституционный суд рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о совершенствовании законодательства РК в целях обеспечения взаимной согласованности связанных между собой норм различной отраслевой принадлежности с учетом особенностей пенсионного аннуитета как социального института.

По результатам проверки Конституционный суд не усмотрел неконституционности оспариваемой субъектами обращения нормы ГК.