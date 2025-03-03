Министерство нацэкономики обновило Совет по госаудиту и рискам
В частности, состав совета и положение о совете изложены в новой редакции.
В состав Совета по государственному аудиту и рискам входят:
- заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК – председатель;
- главный эксперт Управления внутреннего аудита МНЭ РК – секретарь.
Члены совета:
- руководитель аппарата Министерства национальной экономики РК;
- директор Департамента стратегического анализа и развития;
- директор Департамента развития социальной сферы, правоохранительных и специальных органов;
- директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования;
- директор Департамента политики развития предпринимательства;
- директор Департамента государственной поддержки и защиты предпринимательства;
- директор Департамента развития системы государственного управления;
- директор Департамента международного экономического сотрудничества;
- директор Департамента бюджетной политики;
- директор Департамента налоговой и таможенной политики;
- директор Департамента политики управления государственными активами;
- директор Департамента развития отраслей экономики;
- директор Департамента инвестиционной политики и развития финансового сектора;
- директор Департамента анализа регионов и развития местного самоуправления;
- директор Департамента регионального развития;
- директор Департамента экономики и финансов;
- директор Департамента по работе с человеческими ресурсами;
- директор Департамента внутреннего администрирования;
- директор Юридического департамента;
- председатель Комитета по регулированию естественных монополий;
- председатель Комитета специальных программ;
- руководитель Управления внутреннего аудита;
- руководитель Управления информационно-аналитического обеспечения Министерства национальной экономики Республики Казахстан
- руководитель Управления информационной безопасности;
- руководитель Управления по защите государственных секретов и специальных информационных систем;
- внешние независимые сертифицированные эксперты (по согласованию).
Указывается, что внешние независимые сертифицированные эксперты, входящие в совет, обладают безупречной деловой репутацией, а также имеют стаж не менее 5 лет в соответствующей отрасли деятельности государственного органа.
Основными задачами совета являются:
- разрешение разногласий, возникших по вопросам внутреннего государственного аудита (возражения объекта государственного контроля о несогласии с результатами внутреннего государственного аудита, а также с результатами контроля качества и оценки эффективности деятельности служб внутреннего аудита, проведенных Комитетом внутреннего государственного аудита МНЭ РК;
- рассмотрение вопросов координации деятельности структурных подразделений, выделения ресурсов, информационного содействия при планировании и проведении внутреннего аудита;
- рассмотрение рекомендаций по государственному аудиту и рискам, отчетов службы внутреннего аудита и мониторинга реализации данных рекомендаций;
- внесение уполномоченному органу предложений по совершенствованию законодательства РК по вопросам государственного аудита и финансового контроля;
- рассмотрение других вопросов, направленных на совершенствование деятельности министерства.
Решение совета оформляется в виде протокола и носит рекомендательный характер, а также принимается с учетом принципа конфликта интересов.
Решение совета подлежит опубликованию на интернет-ресурсе министерства в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.
Приказ вводится в действие со дня подписания.
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