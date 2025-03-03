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Право

Министерство нацэкономики обновило Совет по госаудиту и рискам

Министерство национальной экономики Республики Казахстан, МНЭ РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 09:59 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Приказом заместителя премьер-министра – министра национальной экономики РК от 24 февраля 2025 года обновлен Совет по государственному аудиту и рискам МНЭ РК и положение о совете, сообщает Zakon.kz.

В частности, состав совета и положение о совете изложены в новой редакции.

В состав Совета по государственному аудиту и рискам входят:

  • заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК – председатель;
  • главный эксперт Управления внутреннего аудита МНЭ РК  – секретарь.

Члены совета:

  • руководитель аппарата Министерства национальной экономики РК;
  • директор Департамента стратегического анализа и развития;
  • директор Департамента развития социальной сферы, правоохранительных и специальных органов;
  • директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования;
  • директор Департамента политики развития предпринимательства;
  • директор Департамента государственной поддержки и защиты предпринимательства;
  • директор Департамента развития системы государственного управления;
  • директор Департамента международного экономического сотрудничества;
  • директор Департамента бюджетной политики;
  • директор Департамента налоговой и таможенной политики;
  • директор Департамента политики управления государственными активами;
  • директор Департамента развития отраслей экономики;
  • директор Департамента инвестиционной политики и развития финансового сектора;
  • директор Департамента анализа регионов и развития местного самоуправления;
  • директор Департамента регионального развития;
  • директор Департамента экономики и финансов;
  • директор Департамента по работе с человеческими ресурсами;
  • директор Департамента внутреннего администрирования;
  • директор Юридического департамента;
  • председатель Комитета по регулированию естественных монополий;
  • председатель Комитета специальных программ;
  • руководитель Управления внутреннего аудита;
  • руководитель Управления информационно-аналитического обеспечения Министерства национальной экономики Республики Казахстан
  • руководитель Управления информационной безопасности;
  • руководитель Управления по защите государственных секретов и специальных информационных систем;
  • внешние независимые сертифицированные эксперты (по согласованию). 

Указывается, что внешние независимые сертифицированные эксперты, входящие в совет, обладают безупречной деловой репутацией, а также имеют стаж не менее 5 лет в соответствующей отрасли деятельности государственного органа.

Основными задачами совета являются:

  • разрешение разногласий, возникших по вопросам внутреннего государственного аудита (возражения объекта государственного контроля о несогласии с результатами внутреннего государственного аудита, а также с результатами контроля качества и оценки эффективности деятельности служб внутреннего аудита, проведенных Комитетом внутреннего государственного аудита МНЭ РК;
  • рассмотрение вопросов координации деятельности структурных подразделений, выделения ресурсов, информационного содействия при планировании и проведении внутреннего аудита;
  • рассмотрение рекомендаций по государственному аудиту и рискам, отчетов службы внутреннего аудита и мониторинга реализации данных рекомендаций;
  • внесение уполномоченному органу предложений по совершенствованию законодательства РК по вопросам государственного аудита и финансового контроля;
  • рассмотрение других вопросов, направленных на совершенствование деятельности министерства.

Решение совета оформляется в виде протокола и носит рекомендательный характер, а также принимается с учетом принципа конфликта интересов.

Решение совета подлежит опубликованию на интернет-ресурсе министерства в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.

Приказ вводится в действие со дня подписания.

Ранее мы рассказали, что утверждены правила перераспределение вакантных штатных единиц между госорганами.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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