Министерство нацэкономики обновило Совет по госаудиту и рискам

Приказом заместителя премьер-министра – министра национальной экономики РК от 24 февраля 2025 года обновлен Совет по государственному аудиту и рискам МНЭ РК и положение о совете, сообщает Zakon.kz.

В частности, состав совета и положение о совете изложены в новой редакции.

В состав Совета по государственному аудиту и рискам входят:

заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК – председатель;

главный эксперт Управления внутреннего аудита МНЭ РК – секретарь.

Члены совета:

руководитель аппарата Министерства национальной экономики РК;

директор Департамента стратегического анализа и развития;

директор Департамента развития социальной сферы, правоохранительных и специальных органов;

директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования;

директор Департамента политики развития предпринимательства;

директор Департамента государственной поддержки и защиты предпринимательства;

директор Департамента развития системы государственного управления;

директор Департамента международного экономического сотрудничества;

директор Департамента бюджетной политики;

директор Департамента налоговой и таможенной политики;

директор Департамента политики управления государственными активами;

директор Департамента развития отраслей экономики;

директор Департамента инвестиционной политики и развития финансового сектора;

директор Департамента анализа регионов и развития местного самоуправления;

директор Департамента регионального развития;

директор Департамента экономики и финансов;

директор Департамента по работе с человеческими ресурсами;

директор Департамента внутреннего администрирования;

директор Юридического департамента;

председатель Комитета по регулированию естественных монополий;

председатель Комитета специальных программ;

руководитель Управления внутреннего аудита;

руководитель Управления информационно-аналитического обеспечения Министерства национальной экономики Республики Казахстан

руководитель Управления информационной безопасности;

руководитель Управления по защите государственных секретов и специальных информационных систем;

внешние независимые сертифицированные эксперты (по согласованию).

Указывается, что внешние независимые сертифицированные эксперты, входящие в совет, обладают безупречной деловой репутацией, а также имеют стаж не менее 5 лет в соответствующей отрасли деятельности государственного органа.

Основными задачами совета являются:

разрешение разногласий, возникших по вопросам внутреннего государственного аудита (возражения объекта государственного контроля о несогласии с результатами внутреннего государственного аудита, а также с результатами контроля качества и оценки эффективности деятельности служб внутреннего аудита, проведенных Комитетом внутреннего государственного аудита МНЭ РК;

рассмотрение вопросов координации деятельности структурных подразделений, выделения ресурсов, информационного содействия при планировании и проведении внутреннего аудита;

рассмотрение рекомендаций по государственному аудиту и рискам, отчетов службы внутреннего аудита и мониторинга реализации данных рекомендаций;

внесение уполномоченному органу предложений по совершенствованию законодательства РК по вопросам государственного аудита и финансового контроля;

рассмотрение других вопросов, направленных на совершенствование деятельности министерства.

Решение совета оформляется в виде протокола и носит рекомендательный характер, а также принимается с учетом принципа конфликта интересов.

Решение совета подлежит опубликованию на интернет-ресурсе министерства в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.

Приказ вводится в действие со дня подписания.

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