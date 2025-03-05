Как передать археологические и другие находки в музей: разработаны правила

Министерство культуры и информации разработало Правила передачи в государственные музеи республики всех материалов и находок, полученных физическими и юридическими лицами РК и других государств в результате археологических работ на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что проведение археологических работ на территории республики допускается при наличии лицензии на деятельность по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры или археологических работ.

Согласно правилам, физические и юридические лица, осуществляющие археологические работы, до их начала извещают местные исполнительные органы областей и городов о начале археологических работ, за исключением работ на памятниках истории и культуры международного и республиканского значения, о чем извещается уполномоченный орган.

Указывается, что все материалы и находки, полученные казахстанцами, а также иностранцами в результате археологических работ на территории Казахстана, передаются в государственные музеи республики после научной фиксации и обработки.

Казахстанцы и иностранцы, занимающиеся археологическими работами на территории Казахстана, в течение 60 календарных дней после завершения археологических работ должны направить в уполномоченный орган следующие документы на бумажном и электронном носителях:

письмо с указанием фамилии, имени, отчества физического лица или наименования юридического лица, наименования археологического объекта, источника финансирования;

краткий отчет, содержащий цели, задачи и описание археологических работ;

перечень материалов и находок с указанием размера, веса, формы, материала изготовления, техники исполнения материалов и находок и приложением цветных фотографий каждого материала и находки.

Представленные документы рассматриваются уполномоченным органом в течение 60 календарных дней со дня их поступления.

Поступившие документы рассматриваются специальной комиссией по вопросам историко-культурного наследия при уполномоченном органе.

По результатам рассмотрения документов Комиссия рекомендует передачу материалов и находок в государственный музей республиканского или местного значения с указанием наименования музея.

На основании рекомендаций комиссии уполномоченный орган принимает решение о передаче материалов и находок в государственный музей республиканского или местного значения.

После чего уполномоченный орган уведомляет физические и юридические лица и соответствующий государственный музей о принятом решении и необходимости осуществления процедуры приема-передачи материалов и находок.

Физические и юридические лица передают материалы и находки с приложением отчета об их научной фиксации и обработке в государственный музей в течение одного года со дня получения уведомления.

Передача материалов и находок в государственный музей оформляется актом приема-передачи, который составляется в двух экземплярах для каждой стороны.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 марта.

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