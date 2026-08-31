Утверждены правила передачи археологических находок в госмузеи

Приказом и. о. министра культуры и информации от 25 августа 2026 года утверждены Правила передачи в государственные музеи РК всех индивидуальных археологических находок, полученных физическими и юридическими лицами, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что физические и юридические лица РК и других государств в течение 60 календарных дней после завершения археологических работ направляют в уполномоченный орган на бумажном носителе или через цифровую систему следующие документы:

краткий научный отчет о результатах проведенных археологических работ и обнаруженных археологических объектах и находках;

сведения об исполнителе работ, наименование и местонахождение объекта историко-культурного наследия (памятника археологии), реквизиты лицензии, а также перечень индивидуальных археологических находок в произвольной форме, предлагаемых к передаче в государственный музей;

сопроводительное письмо с приложением описания каждого предмета (наименование, размер, материал, техника изготовления, датировка, состояние сохранности) и цветных фотографий каждого изделия.

В перечень не включаются массовые археологические находки (фрагменты керамики, остеологический материал и иные однотипные предметы, не имеющие особой ценности), которые подлежат передаче в Национальный депозитарий массовых археологических находок и археологических материалов, определяемый правительством РК.

Уполномоченный орган рассматривает поступившие документы в течение 45 календарных дней со дня их регистрации. В случае выявления неполноты представленного пакета документов уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов направляет Исполнителю работ запрос в письменной или электронной форме с точным указанием недостающих документов. Со дня направления запроса срок рассмотрения документов приостанавливается до представления Исполнителем работ соответствующих документов.

При полноте документов уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня их поступления направляет их на рассмотрение специальной комиссии для подтверждения особой исторической, культурной, научной ценности индивидуальных археологических находок и получения рекомендаций по определению соответствующего музея.

Специальная комиссия в течение 30 календарных дней со дня поступления материалов рассматривает представленные документы и с учетом профиля государственного музея и места обнаружения находок вырабатывает рекомендации о передаче индивидуальных археологических находок в государственный музей (республиканского или местного значения).

На основании рекомендации специальной комиссии уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления рекомендаций принимает решение о передаче индивидуальных археологических находок на постоянное хранение в государственный музей и уведомляет об этом Исполнителя работ и соответствующий государственный музей в письменной или электронной форме в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения.

Исполнители работ обязаны передать индивидуальные археологические находки в определенный уполномоченным органом государственный музей в течение трех лет со дня получения уведомления. Указанный срок устанавливается для обеспечения возможности полноценной научной обработки, лабораторных анализов, проведения реставрации и введения находок в научный оборот (публикации).

Передача индивидуальных археологических находок на постоянное хранение в государственный музей оформляется Актом приема-передачи на постоянное хранение индивидуальных археологических находок, полученных в результате археологических работ. Акт приема-передачи составляется в трех экземплярах, по одному экземпляру хранится у исполнителя работ и в музее, а третий экземпляр направляется государственным музеем в уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня оформления.

При оформлении государственный музей осуществляет сверку фактического наличия индивидуальных археологических находок, их характеристик и визуального состояния сохранности.

Приказ вводится в действие с 8 сентября 2026 года.

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